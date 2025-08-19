El sorprendente nombre que le pusieron a su hija en honor a la inteligencia artificial

Una nueva polémica se ha creado en redes sociales y en los medios locales de Colombia tras la decisión de unos padres al ponerle un nombre nada común a su hija recién nacida.

Es cierto que vivimos en un mundo donde la tecnología abarca un papel fundamental en nuestras vidas. Unos padres han decidido ir un paso más allá e inscribir oficialmente a su hija con el nombre de Chat Yipiti, haciendo referencia a la inteligencia artificial y a los populares chats basados en algoritmos, el nombre elegido corresponde con la pronunciación del famoso 'Chat GPT'.

Distintas opiniones para 'Chat Yipiti'

Fue el pasado 15 de agosto, a las 21:15 horas, cuando quedó registrada en su municipio con este nombre. En las redes se han manifestado múltiples opiniones, hay quienes piensan que es un nombre creativo y acorde en una era digital tan influyente, y otros opinan que no hay que pasar ciertos límites a la hora de elegir cómo llamar a nuestros hijos, pero lo que no deja de mostrarse es el humor.

Cuando naces en Cereté, Córdoba y te registran con el nombre Chat Yipiti. pic.twitter.com/pUH7q0aWf1 — Makarena ✨ (@Makarrrma) August 17, 2025

La Registraduría Nacional de Colombia permite elegir de manera libre el nombre de los hijos, excepto si este puede resultar ofensivo o vulnera la dignidad del bebé, para evitar futuras situaciones de burla o 'bullying'. Se han rechazado nombres como: Miperro, Satanás o Warnerbro.

Chat Yipiti será la única persona en el país en tener ese nombre. Este caso ha generado un debate sobre los límites de la libertad para escoger un nombre. Las autoridades invitan a pensar un poco antes de optar por este tipo de nombres.