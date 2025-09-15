Sale iOS 26, nuevo sistema operativo de Apple: ¿Qué tipos de iPhone no se actualizarán?

Este lunes 15 de septiembre llega el nuevo sistema operativo de Apple para iPhone: iOS 26. Son muchas las novedades y mejoras que va a proporcionar para los usuarios de esta marca, excepto para aquellos que dispongan de modelos más antiguos que se quedarán fuera de disponer esta nueva actualización.

¿Qué novedades trae iOS 26?

IOS 26 fue presentado el 9 de junio de 2025 y la primera novedad que trae es el nombre, la versión anterior es el iOS 18, por lo que cabría esperar que la siguiente actualización fuera el iOS 19. Se ha considerado poner el '26' para que coincida con el año siguiente del lanzamiento.

El sistema operativo viene con un diseño visual renovado, el rediseño 'Liquid Glass' cuenta con elementos traslúcidos, bordes suaves y trasparencias; hay mejoras en las aplicaciones incorporadas en el móvil como Mensajes, Teléfono, Fotos o CarPlay; también dispone de nuevas funciones de accesibilidad; una mayor seguridad y optimización del rendimiento.

Apple ha impuesto una serie de condiciones técnicas para poder disponer de este sistema que algunos de sus modelos por antigüedad ya no cumplen. Esto significa que algunos dispositivos ya no tendrán la opción de actualizar las funciones nuevas. Los iPhones que sí podrán actualizar el sistema operativo serán aquellos que tengan el chip A13 Bionic o superior.

iOS 26 will be available on September 15! pic.twitter.com/q8aiicppkh — iOS 26 Beta (@betaprofiledev) September 9, 2025

Modelos que no tendrán el sistema iOS 26

Los iPhones que no cumplan con la condición de tener este chip que exige el nuevo software no podrán ser actualizados. Esto coincide con los modelos más antiguos, Apple ha confirmado que no dispondrán de este sistema operativo el iPhone XR, el iPhone XS, el iPhone XS Max y anteriores; ya que utilizan el chip A12 Bionic.

Estos móviles no pueden contar con iOS 26 porque no cumplen con los requisitos técnicos, no serían capaces de soportar las novedades gráficas, la interfaz y la inteligencia que sostiene este nuevo sistema.

Las personas que dispongan de estos dispositivos más antiguos podrán continuar con sus móviles porque seguirán funcionando, pero dejarán de recibir importantes funciones y el sistema de seguridad será limitado. Además, las aplicaciones nuevas se verán reducidas o no aparecerán para estos iPhone.