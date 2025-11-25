La Unión Europea obliga a reconocer un matrimonio homosexual en todos los Estados miembros

Los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a reconocer cualquier tipo de matrimonio en otro país de la Unión, incluyendo entre personas homosexuales, a pesar de que su legislación nacional no lo incorpore.

Así lo recoge el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), en una resolución en la que avala el reconocimiento de uniones homosexuales en todo el territorio de la Unión Europea. Violar este principio, indica la sentencia, supone una decisión "contraria al Derecho de la Unión". "No solo viola la libertad de circulación y de residencia, sino que también vulnera el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar", reconoce la sentencia.

La Unión Europea obliga al reconocimiento del matrimonio en todos los países miembros Pexels

A pesar de que el Tribunal reconoce que las normas relativas al matrimonio son competencia de los Estados miembros, también recuerda que tienen la obligación de "respetar el Derecho de la Unión al ejercitar dicha competencia".

La sentencia recalca que esta decisión "no atenta contra la identidad nacional ni amenaza el orden público del Estado miembro de origen de los cónyuges, puesto que no implica que ese Estado deba contemplar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo en su Derecho nacional".

Una demanda

Esta sentencia surge de la denuncia de una pareja de hombres polacos residentes en Alemania, que se casaron en Berlín en 2018. Uno de ellos también contaba con la nacionalidad alemana y contrajeron matrimonio con la idea de trasladarse a Polonia y residir allí como casados.

Sin embargo, cuando fueron a solicitar la transcripción del certificado y así lograr el reconocimiento de su matrimonio en el Registro Civil de Polonia, las autoridades se lo denegaron argumentando que el Derecho polaco no autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La pareja decidió entonces interponer un recurso ante el Tribunal Supremo de Polonia, que elevó la causa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ahora, el tribunal reconoce que dicho matrimonio debe reconocerse en todos los países miembros.