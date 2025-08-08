Los Replicantes
Vandalizan la librería LGTBIQ+ Berkana de Madrid: "No sabemos qué les ha molestado"

"Las cucarachas al cobijo de la noche", ha denunciado la senadora Carla Antonelli en redes sociales.

Ataque contra la librería Berkana Foto: Captura | CC (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

08 Agosto 2025 17:09 (hace 2 horas)

La histórica librería Berkana, situada en Chueca y uno de los mayores iconos para la población LGTBIQ+ de la capital, ha amanecido con el escaparate completamente vandalizada.

"Así nos hemos encontrado esta mañana el escaparate y la puerta de la librería. No sabemos qué cartel les ha molestado", ha escrito su deuda, Mili Hernández, conocida activista por los derechos LGTBIQ+.

Como se puede comprobar, el escaparate, que se sitúa en la calle Hortaleza de la capital, se encuentra completamente dañado. Alguien ha arrojado un líquido sobre el establecimiento, que está copado de mensajes a favor de los derechos humanos, con causas como los derechos LGTBIQ+ y su visibilidad, o en contra del genocidio en la Franja de Gaza.

Apoyo en redes sociales

La agresión que ha sufrido la librería Berkana ha causado fuerte repercusión en redes sociales. La senadora de Más Madrid y primera mujer trans en la Cámara Alta, Carla Antonelli, se ha pronunciado sobre lo ocurrido: "Las cucarachas al cobijo de la noche".

Muchos usuarios han mostrado su apoyo en redes sociales: "Gracias por defender las causas justas", "Los que han hecho eso les molestan los libros", "Me pregunto alguno de los que han hecho eso han leído un libro", son algunos de los mensajes de apoyo.

Otros usuarios han lamentado que sucedan este tipo de actuaciones precisamente en un momento de repunte de formaciones de extrema derecha: "Que tristeza que España esté dando ese retroceso, en 1996 viví una España sorprendentemente respetuosa de los derechos de las personas, un país desarrollado, de un tiempo para acá solo me llegan noticias de la involución", ha escrito una usuaria.

La librería Berkana abrió sus puertas por primera vez en 1993, siendo la primera librería especializada en cultura LGTBIQ+ en España y América Latina. Todo un referentes para las personas LGTBIQ+ que, en la actualidad, abarca todo tipo de libros, así como organiza presentaciones y otras actividades culturales.

