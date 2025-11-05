Confirmado: WhatsApp irrumpe con todas estas funciones en Apple Watch

WhatsApp estaba disponible para Apple Watch —reloj de la marca—, pero apenas se notaba su presencia, ya que las funciones estaban muy limitadas. Ahora, esto ha cambiado, la nueva versión de la aplicación de mensajería está disponible para todos los relojes de Apple con grandes y nuevas funciones.

Primero instalar la aplicación

Para descubrir todas estas novedades, hay que tener la versión de WhatsApp instalada y actualizada en estos relojes inteligentes. Conseguir esto es muy sencillo, el primer paso es comprobar que la aplicación está actualizada desde el iPhone, ya que móvil y reloj están conectados.

Se actualizará pulsando en la foto de perfil de App Store y refrescando la página o buscando en App Store 'WhatsApp' y pulsando sobre el botón de 'Actualizar' en caso de que no cuente con la última actualización. La versión es la 25.32.77.

Una vez realizado este paso desde el móvil, la instalación en el Apple Watch debería ser automática, excepto si tenemos la opción de descargas automáticas desconectada, en este caso se deberá hacer manualmente. El proceso en muy sencillo, desde el móvil abrimos la aplicación del Watch y nos vamos al aparatado de 'Mi Reloj', después pulsamos en 'Instalar' al lado del icono de WhatsApp y ya estaría disponible en nuestro reloj.

Qué funciones trae WhatsApp para Apple Watch

WhatsApp en una pantalla tan pequeña como es la del reloj no es lo más cómodo del mundo, pero resulta práctica si queremos escribir un mensaje y no podemos usar el móvil. Hasta el momento, solo podíamos responder mensajes recibidos previamente, no se podía iniciar una conversación.

Ahora, con la app directamente en el reloj, podemos iniciar un chat y ver los últimos mensajes intercambiados dentro de una conversación. Además, podremos mandar mensajes de texto a mano con el teclado, dictados por voz y mensajes de audio; esta última opción puede resultar muy útil para comunicarnos rápidamente si no tenemos el iPhone cerca.

El único inconveniente es que los relojes siguen siendo dependientes del iPhone, tendrá que estar el Apple Watch conectado a la misma red Wifi que el móvil para que se pueda usar WhatsApp en estas pequeñas pantallas. Seguramente esta necesidad en un futuro ya no sea un problema, por el momento recibimos positivamente estas pequeñas evoluciones.