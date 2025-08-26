Los Replicantes
WhatsApp: Cómo liberar espacio sin perder chats ni recuerdos

La aplicación WhatsApp facilita la eliminación de archivos multimedia para ganar espacio en los teléfonos móviles.

App de WhatsApp Foto: Pexels
Andrea Torrente

26 Agosto 2025 12:37 (hace 6 horas)

La aplicación WhatsApp se ha convertido en un imprescindible en la vida de los españoles. Las cifras superan el 94 % de usuarios que utilizan esta aplicación en su día a día, esto supone que son más de 30 millones de personas las que se mantienen activas dentro de WhatsApp. Este uso deriva en chats infinitos y archivos multimedia compartidos constantemente, lo que supone un espacio importante en la memoria del móvil.

Muchas son las ocasiones en las que hemos tenido que borrar conversaciones enteras para poder tener espacio con mucha pena porque se van recuerdos. Ahora, existe una solución para poder conservar los chats y eliminar los archivos multimedia que queramos en WhatsApp.

En teléfonos que no cuenten con mucho almacenamiento es interesante saber que el chat no ocupa casi espacio, pero las imágenes, los vídeos, los audios y los documentos que se descargan en estos chats sí tienen un gran peso. En especial, los grupos mandan gran cantidad de archivos multimedia pesados y es fácil que la memoria del móvil se llene rápidamente.

¿Cómo podemos gestionar todo esto en WhatsApp?

Se gestiona de manera rápida y sencilla, tanto en dispositivos Android como en Apple. Desde la propia aplicación lo primero que hay que hacer es dirigirse a Ajustes para pinchar en el Almacenamiento y datos, después se selecciona la opción de Administrar almacenamiento. Una vez seguidos estos pasos, lo siguiente que aparece es una sugerencia para revisar los archivos grandes.

Se pueden ver primero estos archivos y comenzar eliminando lo que más pesa en nuestro móvil. Lo siguiente será pulsar sobre estos elementos y, por último, sobre el icono de papelera. De este modo, hemos eliminado archivos que no necesitamos y obtenido más espacio en nuestro teléfono sin eliminar el chat que quedará para el recuerdo.

Es importante mirar si los archivos han sido duplicados y están en la galería de nuestros móviles, si es así es importante eliminarlos también para ganar el espacio realmente. Además, hay una opción que es eliminar la descarga automática de archivos, especialmente para aquellas personas que están dentro de muchos grupos en WhatsApp.

Liberar todo este espacio y conservar los chats es una manera de no perder recuerdos. También, ganar almacenamiento significa ayudar al móvil a que no este tan cargado, por lo que la funcionalidad y la rapidez mejorarán.

