Adiós WhatsApp: deja de funcionar en todos estos teléfonos desde el 1 de noviembre

La app de mensajería instantánea elimina algunos terminales móviles ante su política de actualizaciones.

Aplicación de WhatsApp Foto: Pexels
29 Octubre 2025 14:09 (hace 14 horas)

Adiós WhatsApp. La app de mensajería instantánea se ha alzado como la plataforma líder en herramientas de mensajería instantánea en España. La mayoría de la población emplea su aplicación para conectar con sus seres queridos e incluso resolver cuestiones laborales.

La versatilidad de WhatsApp, que incluye herramientas adicionales como videollamadas o 'stories', permite una experiencia de comunicación óptima. Aunque la app se renueva y se prepara para desaparecer definitivamente de todos estos teléfonos móviles.

La aplicación de mensajería instantánea ha publicado recientemente la lista completa de teléfonos móviles de los que desaparecerá definitivamente desde el 1 de noviembre de 2025. En ella se han incluido teléfonos Android e iOS con sistemas operativos desactualizados desde hace más de 10 años.

El anuncio de WhatsApp de abandonar algunos teléfonos móviles desde el 1 de noviembre de 2025 se adopta ante la necesidad de garantizar la seguridad y privacidad de sus usuarios. Además, estos terminales no son compatibles con algunas de las novedades que está lanzando la app.

Los dispositivos más antiguos son incapaces de adquirir las nuevas actualizaciones del sistema operativo, así como las mejoras de seguridad necesarias para proteger la información personal o evitar vulnerabilidades. Además, algunas nuevas funcionalidades requieren de hardware y software más avanzados. Estos son todos los terminales afectados.

  • iPhone: iPhone 5, 5C, 5s, 6 y 6 plus
  • Motorola: Moto G (1ra generación) y Moto E (2014)
  • LG: Optimus G, LG G3, Nexus 4 y G2 Mini
  • Sony: Xperia Z, SP, T, V y Z2
  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5, Galaxy S4 Mini y Galaxy Note 2
  • HTC: One M8
  • Huawei: Ascend Mate 2
    De este modo, quienes posean algunos de los terminales indicados, no podrán volver a utilizar WhatsApp desde el 1 de noviembre de 2025. La aplicación de mensajería quedará invalidada, por lo que será necesario utilizar otro teléfono en caso de recurrir a esta herramienta.

