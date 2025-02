Escándalo en Taco Bell: un vigilante de seguridad golpea a una clienta en pleno pedido

Polémica por lo que ha sucedido en un restaurante de la cadena de comida rápida Taco Bell en Estados Unidos. Un vigilante de seguridad ha golpeado en repetidas ocasiones y fuertemente a una mujer que se encontraba en el establecimiento y se disponía a hacer su pedido.

Las imágenes muestran a la mujer alejándose de un guardia de seguridad en el restaurante Taco Bell en Los Ángeles, después de haberse acercado a una máquina de autoventa para realizar su pedido. El guardia jurado, mucho más grande y fuerte que ella, camina directo hacia la clienta, se enfrenta a ella, y le propina una fuerte bofetada en la cara.

NEW: Los Angeles Taco Bell security guard smacks the daylights out of a woman as she attempted to order at a self-service kiosk.



According to the man who captured the footage, the security guard had told the woman to leave the restaurant.



