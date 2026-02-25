Política

Salen a la luz todos los documentos secretos del 23-F: cómo consultarlos

El Gobierno cumple su anuncio y desclasifica información reservada sobre el intento de golpe de Estado del 23-F.

Intento de golpe de Estado del 23-F
25 Febrero 2026

El Gobierno de España ha publicado todos los documentos desclasificados del golpe de Estado fallido del 23-F. Se cumple así el anuncio que realizó la portavoz, Elma Saiz, relativa a 153 unidades documentales, "todo lo que se ha encontrado" sobre la intentona.

Todos los documentos ven ahora la luz por primera vez, ya que habían permanecido completamente reservados hasta ahora. Proceden de archivos de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores.

La documentación incluye transcripciones telefónicas, manuscritos relativos a la preparación del golpe de Estado, información relativa a reuniones, informes oficiales o acotaciones sobre juicios.

Cómo consultar los documentos secretos del 23-F: Moncloa los revela

Para consultar todos los documentos oficiales que Moncloa ha sacado a la luz relativos al golpe de Estado del 23-F, perpetrado el 23 de febrero de 1981, tan solo hay que acceder a través de este enlace, en el portal oficial de La Moncloa.

El Gobierno defiende que la descalcificación de todos los documentos hasta ahora secretos y relativos al intento de golpe de Estado supone "un paso más en el compromiso por la transparencia sobre nuestra historia democrática".

