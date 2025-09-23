Condenado un alcalde del PP por golpear brutalmente a dos vecinos

Una brutal agresión. Eso es lo que ha llevado a la condena y peticiones de dimisión del alcalde de Torremejía (Badajoz), Francisco Trinidad Peñato, por un doble delito de lesiones en una sentencia del Juzgado de Instrucción número de 4 de Mérida tras agredir a dos vecinos en el propio Ayuntamiento.

Los hechos ocurrieron en 2023, cuando las personas agredidas, que eran madre e hijo, se acercaron a la sede del Consistorio para visitar al alcalde. La reunión estaba relacionada con un negocio familiar y la relación que él mantenía con su concejala de Urbanismo.

El alcalde dijo en un primer momento que no podía atender al hijo, pero volvió a presentarse en la sede consistorial con su madre. En ese momento, el regidor le propinó un puñetazo en el tórax al joven para, después, zarandear a la progenitora, según los medios locales. Por estos motivos, el alcalde ha sido condenado al pago de dos multas a cada agredido, tanto por las lesiones como por la responsabilidad civil.

"Extrema gravedad"

Ante el revuelo causado, el PP de Extremadura le ha abierto un expediente disciplinario para su expulsión y le ha suspendido cautelarmente de militancia, después de que haya trascendido a los medios la condena. El PP ha escrtio un comunicado en el que califica los hechos de "extrema gravedad" porque "en ningún caso representa los valores, principios ni la forma de actuar de esta organización.

Las peticiones se unen a la oposición. El PSOE en el Ayuntamiento de Torremejía (Badajoz) ha pedido la dimisión inmediata de Francisco Trinidad Peñato por un caso que "invalidad política y moralmente al todavía alcalde de este municipio". Su secretario general, Fede González, defiende que "un responsable público debe ser ejemplo de respeto, diálogo y convivencia, y no protagonista de un violento altercado con sus propios vecinos".