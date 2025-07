Sale a la luz la última voluntad de Michu antes de su muerte: enfrenta a su familia

Gran conmoción en el mundo de la crónica social por la muerte de Michu, como era conocida popularmente María Rodríguez Gamaza, a los 33 años. Michu era muy conocida en todos los medios del corazón por su relación con José Fernando Ortega, siendo la madre de su único hijo, que es nieto de José Ortega Cano y Rocío Jurado.

Por el momento se mantiene abierta una investigación por su repentino fallecimiento a los 33 años, aunque todo apunta a los graves problemas en el corazón que padecía desde hacía tiempo. Michu sufría desde el nacimiento una enfermedad coronaria congénita que le había llevado a pasar por quirófano prácticamente de forma rutinaria para evitar un trasplante de corazón.

Además, los médicos le habían acreditado un 38% de discapacidad e, incluso, llevaba instalado un dispositivo marcapasos para controlar su patología. A pesar de todo, este elemento no ha podido evitar desenlace que finalmente se ha producido.

Michu dejó su última voluntad por escrito antes de su muerte Mediaset España

"Todavía estoy en 'shock', no lo tengo nada asimilado. Han sido varios infartos. Estaba duchándose, estaba contenta. Iba a salir y, de pronto, se puso mala y ya está. Estoy que no me lo creo. Todavía no me han dejado verla, hasta mañana no me la traen", ha declarado su madre, Inma.

Se revela la última voluntad de Michu: genera conflicto con su familia

La muerte de Michu ahora abre multitud de incógnitas sobre el futuro de su hija. Su padre José Fernando está incapacitado legalmente desde 2017, ya que se encuentra ingresado en el centro psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid) en régimen de semilibertad, por lo que no se puede hacer cargo de ella.

Pero todo ha dado un vuelco después de que Michu, consciente de la gravedad de su enfermedad coronaria y preocupada por el futuro de su hija, optase por dejar por escrito su voluntad para garantizar los mejores cuidados que podría recibir la menor.

Michu dejó por escrito y quiso dejar constancia de ello, que su última voluntad era que su hija Rocío se quedase en la compañía de su abuelo paterno, José Ortega Cano, en el caso de que a ella finalmente le pasara algo, como ha ocurrido ante su repentina muerte.

El periodista Kike Calleja ha lanzado esta revelación en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco, en el que asegura que la gaditana habría comentado en varias ocasiones a su familia e incluso dejado por escrito que quería que el torero se hiciera cargo de la niña. Todo el clan Ortega adora a la pequeña, especialmente su tía Gloria Camila, que suele llamarla 'miniyo' por su gran parecido físico.

"Estaba muy preocupada por los problemas de corazón que sufría y no quería dejar sola a su hija Rocío. Su familia me cuenta que lo tenía todo ordenado y que su deseo era que la niña se la quede Ortega Cano", ha confirmado posteriormente el programa 'Tardear', también en Telecinco.

Sin embargo, el futuro de la menor, que ha perdido a su madre con tan solo 7 años, no está del todo claro. De hecho, la última voluntad de Michu ha generado conflicto con su familia. Su madre Inma ha declarado al programa 'Vamos a ver' que tiene intención de mantenerse al cargo de la pequeña: "La niña se va a quedar conmigo. Michu quería lo mejor para Rocío. Está desde chica conmigo, el roce más cercano soy yo", ha expresado.

Inma, madre de Michu, también ha explicado que la pequeña ya sabe todo lo que ha ocurrido ante la muerte de su madre y que está afrontando ahora la situación: "A Rocío ya se lo he dicho todo. Estamos apoyándonos la una a la otra y que Dios me dé fuerza". El conflicto podría abrirse, puesto que Pepe del Real ha expresado que "Ortega Cano está dispuesto a asumir la tutoría de esa niña porque es el tutor de su hijo".