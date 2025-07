Muere succionado por la turbina del motor de un avión en el aeropuerto de Bérgamo

Aterrador suceso este martes, 8 de julio, en el aeropuerto de Bérgamo-Orio al Serio, uno de los más importantes de Italia. Un hombre ha muerto tras ser succionado por el moto de un avión que se encontraba en la pista de aterrizaje dispuesto a despegar.

Los hechos han ocurrido poco después de las 10:00 horas, cuando la persona ha accedido repentinamente a la pista y ha corrido en dirección a un avión que se encontraba en maniobras previas al despegue, según recogen las primeras reconstrucciones del suceso.

A person has been sucked into an aircraft engine on the taxiway at Milan Bergamo Airport in Italy on Tuesday morning, the country's media reported.



SACBO, the airport's operator, said flights were suspended at 10:20 a.m. local time "due to a problem that occurred on the... pic.twitter.com/heyFgR8x2W