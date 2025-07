Sale a la luz la brutal revelación de la madre de Michu sobre su repentina muerte

La muerte de Michu, como era conocida popularmente María Rodríguez Gamaza, a los 33 años, ha generado conmoción. Michu saltó a la fama por su relación con José Fernando Ortega, hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado, siendo la madre de su única hija.

Michu padecía graves problemas del corazón, aunque no se ha revelado todavía el motivo exacto de su fallecimiento. Sin embargo, esta hipótesis parece tomar fuerza después del relato que su madre Inmaculada ha pronunciado en 'Y ahora Sonsoles' y 'TardeAR', donde ha lamentado no haber podido velar todavía el cuerpo de su hija.

"Todavía estoy en 'shock', no lo tengo nada asimilado. Han sido varios infartos. Estaba duchándose, estaba contenta. Iba a salir y, de pronto, se puso mala y ya está. Estoy que no me lo creo. Todavía no me han dejado verla, hasta mañana no me la traen", ha declarado.

Fallecimiento de Michu

El relato de la madre de Michu cuadra con las informaciones que habían trascendido sobre sus patologías coronarias. Michu padecía desde su nacimiento una enfermedad coronaria congénita que le había hecho pasar por el quirófano prácticamente de forma rutinaria para evitar un trasplante de corazón.

Michu ha fallecido a los 33 años Mediaset España

Por este motivo, los médicos le habían acreditado un 38% de discapacidad e, incluso, llevaba instalado un marcapasos para su patología. Un dispositivo que, lamentablemente, no pudo evitar en esta ocasión el fatal desenlace que se ha cobrado su vida con tan solo 33 años.

Michu llegó a la fama en el mundo de la prensa del corazón cuando conoció a José Fernando, hijo de José Ortega Cano, en una discoteca en 2013. Pronto establecieron una relación que duró hasta 2017, poco antes de que ambos dieran la bienvenida a su primera y única hija, Rocío.

A pesar de la ruptura que ambos protagonizaron por entonces, posteriormente intentaron darse otra oportunidad hace poco más de un año, sin embargo, no llegó a fructificar. En febrero de 2024, Michu estaba nuevamente embarazada, pero tuvo que cortar la gestación por su patología.

Además, en aquella época, la pareja terminó rompiendo, después de conocer que José Fernando le había sido infiel con otra persona. "Me enteré de que estaba embarazada el mismo día que vi a José Fernando besándose con otra", ha recordado.