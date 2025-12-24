Sale a la luz un nuevo informe de la muerte del pequeño Lucca en Almería: giro en el caso

Sale a la luz un nuevo informe que da un giro al caso de la muerte del pequeño Lucca en Garrucha (Almería). El informe de los forenses indica que el menor no fue agredido sexualmente.

Este nuevo escrito indica que no se han localizado restos biológicos en el cuerpo del menor, como por ejemplo saliva o restos de semen, ajenos al cuerpo del pequeño, por lo que no hay indicios de una de las principales acusaciones.

Así consta en los resultados del informe toxicológico encargado por el juzgado que está investigado el caso. Ahora, la investigación da un giro, ya que el informe preliminar sí apuntaba a una posible violación.

El avance de las investigaciones ha supuesto un giro en el caso del niño Lucca en Garrucha RRSS

Los expertos que han realizado este informe de investigación también han encontrado trazas de ibuprofeno. Esta es una prueba en la que se sustenta la defensa de Juan David, el principal acusado, que afirma que le suministró el medicamento ante una inflamación intestinal del pequeño, tras buscar técnicas caseras en internet. Su defensa alega que fue un homicidio imprudente.

Continúan en prisión provisional

A pesar de este giro en el caso del pequeño Lucca en Garrucha (Almería), la investigación mantiene en la cárcel a Juan David y Bárbara, madre de Lucca, en régimen de prisión provisional, por presunta planificación del crimen y maltrato habitual.

El acusado reconoció que había presionado el abdomen del menor para "soltar gases" en línea con su defensa, que alega rituales de sanción y prácticas caseras. La madre habría participado, por su parte, en cuidados inadecuados, autoeducación y remedios supersticiosos, según los letrados.

En todo caso, se han encontrado pruebas que contradicen la negligencia inocente. Se han constatado lesiones graves en el hígado del menor y otras partes del cuerpo. Además, varios testigos afirmaron que ambos trasladaron al niño ya fallecido hasta un búnker, algo que plantea dudas sobre sus intenciones.

Además, hay otros elementos que extienden la sombra de la sospecha. Juan David llamó a todos los servicios de emergencias alegando no haber visto al niño ni la madre, pero se estaba comprando un billete de autobús a Madrid para viajar al día siguiente.

Los investigadores también ponen el foco en un mensaje que envió la madre desde el teléfono móvil de un deportista con el que se topó por la calle, con el que aparentaba querer despistar a los investigadores.

Juan David ha alegado en todo momento que actuaba con cautela porque temía ser detenido al quebrantar una orden de alejamiento respecto a su pareja. Sin embargo, las grabaciones aportadas en este sentido por la defensa dejan algunas incógnitas, como algunas decisiones tomadas aquella jornada o las lesiones del menor.