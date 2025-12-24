Los Replicantes
Buscar

Noticias

Sale a la luz un nuevo informe de la muerte del pequeño Lucca en Almería: giro en el caso

Los resultados del último informe toxicológico han revelado detalles que podrían implicar un giro en el caso del niño Lucca en Garrucha (Almería).

Sale a la luz un nuevo informe de la muerte del pequeño Lucca en Almería: giro en el caso
Caso Lucca Garrucha (Almería) Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

24 Diciembre 2025 13:34 (hace 12 horas)

Sale a la luz un nuevo informe que da un giro al caso de la muerte del pequeño Lucca en Garrucha (Almería). El informe de los forenses indica que el menor no fue agredido sexualmente.

Vídeos Los Replicantes

Este nuevo escrito indica que no se han localizado restos biológicos en el cuerpo del menor, como por ejemplo saliva o restos de semen, ajenos al cuerpo del pequeño, por lo que no hay indicios de una de las principales acusaciones.

Así consta en los resultados del informe toxicológico encargado por el juzgado que está investigado el caso. Ahora, la investigación da un giro, ya que el informe preliminar sí apuntaba a una posible violación.

El avance de las investigaciones ha supuesto un giro en el caso del niño Lucca en Garrucha
El avance de las investigaciones ha supuesto un giro en el caso del niño Lucca en Garrucha RRSS

Los expertos que han realizado este informe de investigación también han encontrado trazas de ibuprofeno. Esta es una prueba en la que se sustenta la defensa de Juan David, el principal acusado, que afirma que le suministró el medicamento ante una inflamación intestinal del pequeño, tras buscar técnicas caseras en internet. Su defensa alega que fue un homicidio imprudente.

Continúan en prisión provisional

A pesar de este giro en el caso del pequeño Lucca en Garrucha (Almería), la investigación mantiene en la cárcel a Juan David y Bárbara, madre de Lucca, en régimen de prisión provisional, por presunta planificación del crimen y maltrato habitual.

El acusado reconoció que había presionado el abdomen del menor para "soltar gases" en línea con su defensa, que alega rituales de sanción y prácticas caseras. La madre habría participado, por su parte, en cuidados inadecuados, autoeducación y remedios supersticiosos, según los letrados.

En todo caso, se han encontrado pruebas que contradicen la negligencia inocente. Se han constatado lesiones graves en el hígado del menor y otras partes del cuerpo. Además, varios testigos afirmaron que ambos trasladaron al niño ya fallecido hasta un búnker, algo que plantea dudas sobre sus intenciones.

Además, hay otros elementos que extienden la sombra de la sospecha. Juan David llamó a todos los servicios de emergencias alegando no haber visto al niño ni la madre, pero se estaba comprando un billete de autobús a Madrid para viajar al día siguiente.

Los investigadores también ponen el foco en un mensaje que envió la madre desde el teléfono móvil de un deportista con el que se topó por la calle, con el que aparentaba querer despistar a los investigadores.

Juan David ha alegado en todo momento que actuaba con cautela porque temía ser detenido al quebrantar una orden de alejamiento respecto a su pareja. Sin embargo, las grabaciones aportadas en este sentido por la defensa dejan algunas incógnitas, como algunas decisiones tomadas aquella jornada o las lesiones del menor.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Dos detenidos en Almería por hacerse pasar por Brad Pitt y estafar a una mujer 170.000 euros

Dos detenidos en Almería por hacerse pasar por Brad Pitt y estafar a una mujer 170.000 euros

Brutal paliza homófoba en Almería al grito de "maricón": "Estamos viviendo un retroceso"

Brutal paliza homófoba en Almería al grito de "maricón": "Estamos viviendo un retroceso"

Condenado a siete años por violar a una joven con parálisis cerebral que quedó embarazada

Condenado a siete años por violar a una joven con parálisis cerebral que quedó embarazada

Detenido el presidente de la Diputación de Almería (PP) por irregularidades en mascarillas

Detenido el presidente de la Diputación de Almería (PP) por irregularidades en mascarillas

Contenidos que te pueden interesar
Salen a la luz archivos de Epstein: Trump habría violado a una mujer que apareció muerta

Salen a la luz archivos de Epstein: Trump habría violado a una mujer que apareció muerta

Piden ayuda para localizar a Ruaridh Tanner: desaparecido en Nerja hace más de dos meses

Piden ayuda para localizar a Ruaridh Tanner: desaparecido en Nerja hace más de dos meses

¿Cuánto cobran los concursantes de 'La Casa de los Gemelos 2'? Falete, Marrash, Patica...

¿Cuánto cobran los concursantes de 'La Casa de los Gemelos 2'? Falete, Marrash, Patica...

Alerta alimentaria: retiran este plato preparado del supermercado por salmonella

Alerta alimentaria: retiran este plato preparado del supermercado por salmonella

Sale a la luz un nuevo informe de la muerte del pequeño Lucca en Almería: giro en el caso

Sale a la luz un nuevo informe de la muerte del pequeño Lucca en Almería: giro en el caso

Cuándo emiten el discurso del rey Felipe VI: horarios y dónde verlo por Navidad 2025

Cuándo emiten el discurso del rey Felipe VI: horarios y dónde verlo por Navidad 2025

Muere la influencer Maria Gules a los 27 años

Muere la influencer Maria Gules a los 27 años

Cuándo cierran centros comerciales en Nochebuena y Navidad 2025: El Corte Inglés, Zara...

Cuándo cierran centros comerciales en Nochebuena y Navidad 2025: El Corte Inglés, Zara...