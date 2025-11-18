Detenido el presidente de la Diputación de Almería (PP) por irregularidades en mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a cinco personas en el marco de la presunta contratación ilegal en la compra de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.

Entre los detenidos, se encuentra el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), el vicepresidente y su mano derecha, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines desde 2003 y también del PP, Rodrigo Sánchez Simón. Los agentes están registrando los domicilios de los arrestados para esclarecer la causa.

Giménez y Simón están imputados en una causa en la que se investiga el cobro de comisiones ilegales entre 200.000 y 400.000 euros por la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario de dos millones de euros.

Contratos en pleno confinamiento

La investigación se centra en el contrato de mascarillas, monos de protección y guantes que Aureliano firmó el 8 de abril de 2020, en pleno confinamiento, con la empresa Azor Corporate Ibérica, propiedad de Kilian López, cuya investigación por narcotráfico, venta de armas y blanqueo de capitales por una jueza de Barcelona, derivó en dicha adjudicación.

Los agentes de la UCO irrumpieron el 15 de abril de 2021 para detener al que entonces era su vicepresidente tercero y responsable del área de Urbanismo, Óscar Liria, sobrino del regidor de Fines, que se encuentra en el epicentro de la trama. En la causa ya han declarado los 17 investigados en marzo, casi cuatro años después de que arrancasen las pesquisas.

La instrucción no se limita a la investigación de mordidas en el primer caso mascarillas, que todavía no se ha resuelto. La jueza ha pedido a la UCO investigar otras adjudicaciones de obras sospechosas por parte de la Diputación de Almería entre 2017 y 2021, en las que también estarían implicadas empresas vinculadas con Kilian López y el alcalde de Fines.

Las presuntas comisiones ilegales por contratación de obra pública en la Diputación de Almería, según la investigación, son las que están relacionadas con las últimas detenciones que acaba de realizar la UCO.

La jueza ordenó investigar toda la documentación relacionada con seis contratos a OYC Servicios Urbanos, que podría estar vinculada al alcalde de Fines. La magistrada quería esclarecer si había sido beneficiada porque una segunda empresa de Kilian López, Pulconal, que se llevó el contrato de mascarillas, fue avisada previamente por la Diputación para que no concurriera con otras no competitivas y justificar así las concesiones a OYC.

Pulconal fue adjudicataria entre 2017 y 2021 de una quincena de expedientes de contratación con la Diputación de Almería por un total de 375.939,05 euros, en los que se ha determinado según la jueza "la participación preponderante en la tramitación de los mismos de Liria, pudiendo haber tenido también participación su hermano, Francisco Liria". Además, la UCO considera que OYC pertenece al alcalde de Fines pero "que tiene a un encargado" que hace a veces de gerente de la empresa", pero que cuando entrega los pagarés, supuestamente están firmados por su hijo Rodrigo.

La mayoría de los implicados en la causa tienen lazos familiares que, además, radican en todos los casos en la localidad de Fines, ayuntamiento feudo del Partido Popular, donde gobierna Rodríguez Simón desde hace más de dos décadas. Kilian López es sobrino de una ex cuñada del regidor y él es el tí de Óscar Liria, al que la Guardia Civil encontró 26.250 euros en efectivo distribuidos en tres sobres, además del bolsillo de una chaqueta y otras prendas, cuando fue detenido en verano de 2021.

En cuanto al vicepresidente de la Diputación, que en 2021 era delegado de la Presidencia de la entidad, se considera que partió la propuesta de contratación para el suministro de mascarillas y por ello está siendo investigado como presunto autor de los delitos de cohecho y malversación.