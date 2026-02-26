Sale a la luz de qué ha muerto Antonio Tejero: el mismo día que se desclasifica el 23-F

Sale a la luz de qué ha muerto Antonio Tejero Molina. El teniente coronel de la Guardia Civil, impulsor del intento de golpe de Estado del 23-F, ha muerto en Valencia después de permanecer en estado crítico desde octubre, tal y como ha confirmado el abogado de la familia.

Las noticias sobre la muerte de Tejero ya se habían extendido en octubre, aunque la familia entonces salió a desmentir la información y alegaba que permanecía en estado crítico. Su muerte finalmente se ha producido pocas horas después de que el Gobierno haya desclasificado los documentos del 23-F que él impulsó.

Antonio Tejero nació en Alahurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932 y es recordado en España pro el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como el 23-F, en el que un grupo de militares asaltaron el Congreso en plena Transición.

Tejero ha muerto después de haber recibido los Santos Sacramentos y rodeado de todos sus hijos, tal y como ha informado uno de ellos a través de un comunicado: "Gracias a Dios por una vida entregada y generosa", recoge en su mensaje.

Golpe de Estado del 23-F

El 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero Molina irrumpió en el Congreso de los Diputados con una pistola en mano, al mando de un grupo de guardias civiles, en plena sesión de investidura del presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. De este modo quiso frenar el proceso de consolidación democrática en España tras la dictadura franquista, pero el golpe fracasó.

Después, el teniente coronel fue condenado a una pena de 30 años de cárcel por rebelión militar, siendo el último de los implicados al ser liberado en 1996 después de cumplir 15 años de condena. Durante su estancia en la cárcel, se dedicó a la pintura y escritura. Después de su liberación, se retiró de la vida pública. Vivió entre Madrid y Torre del Mar (Málaga), donde continuó con su afición por la pintura.

Durante sus últimos años, Tejero se mantuvo alejado del foco mediático, aunque realizó alguna intervención pública. Entre ellas, enviar una carta al diario Melilla Hoy en 2006 para criticar el estatuto de Cataluña o una denuncia en 2012 contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por conspiración e intento de sedición. Además, en 2019 participó en una protesta contra la exhumación de los restos de Francisco Franco.

La última ocasión en la que fue visto por última vez en público fue el 24 de octubre de 2019, cuando acudió al cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid) para la reinhumación del dictador Francisco Franco tras ser exhumado del Valle de los Caídos. Lo recibieron los partidarios de Franco entre gritos de "Viva Tejero" y "Arriba España".