Sale a la luz el coste del nuevo logo del Ayuntamiento de Madrid: causa polémica

Sale a la luz el nuevo logo del Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio ha lanzado una renovación de su identidad gráfica, que abandona el escudo tradicional para simplificar líneas y mostrar una imagen diferente a la que se aprobó durante el mandato de Manuela Carmena para homogeneizar todos los logos municipales.

La nueva identidad gráfica simplifica las líneas del escudo, aunque causa polémica, entre otros aspectos, por la práctica desaparición del madroño. Otro punto que muchos no comprenden es la elección del color azul, ya que la bandera de Madrid incluye el carmesí, y que muchos usuarios relacionan con un intento de asimilar la institución al Partido Popular, cuyo logo también tiene color azul.

El nuevo logotipo del Ayuntamiento de Madrid se mostró durante el encendido del alumbrado navideño Ayto

El lanzamiento de la nueva identidad gráfica del Ayuntamiento de Madrid se pudo mostrar durante el reciente acto de encendido del alumbrado navideño, este sábado 22 de noviembre, donde se mostró la nueva identidad ante todos los presentes, así como quienes siguieron el acto por internet y cadenas de televisión como Telemadrid.

Cuánto cuesta el nuevo logo del Ayuntamiento de Madrid: un cambio de imagen

El nuevo logo del Ayuntamiento de Madrid se ha desarrollado internamente en un trabajo que se ha extendido durante dos años con personal de la Dirección General de Comunicación del Consistorio. Por este motivo, no ha supuesto ningún coste extra para las arcas municipales.

El nuevo escudo cuenta con la tipografía 'Chulapa', que el Ayuntamiento de Madrid emplea en diversas campañas como las fiestas de San Isidro. Chulapa es una tipografía de uso libre y gratuito, totalmente creada y vinculada con la capital, basada en la que realizó Ruiz de Luna para el callejero histórico de la ciudad.

Se trata de una tipografía de palo seco no geométrico con algunas características propias de la rotulación manual que le brindan un carácter bastante identificativo. Los colores de la identidad son el azul y el blanco.

Este cambio también está relacionado con el giro en el 'claim' de la ciudad de Madrid, que ahora es "Donde se cruzan los caminos". El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que esta nueva identidad gráfica busca adaptarse a los nuevos tiempos y facilitará su adaptación a cualquier comunicación, así como que "respeta los elementos básicos".

En todo caso, el nuevo logotipo del Ayuntamiento de Madrid ha cosechado críticas desde los partidos de la oposición. Más Madrid y PSOE han denunciado que este proceso no ha contado con la participación de los vecinos y asociaciones, sin comunicación con elementos de la sociedad civil, para haber construido una imagen que representara al conjunto de los madrileños.