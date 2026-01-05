La receta del Roscón de Reyes que está arrasando: tradicional, aromático y muy fácil

A medida que se acerca el Día de Reyes 2026, miles de hogares españoles ultiman los detalles de una de las citas más especiales del calendario: la mañana del 6 de enero, en la que las familias se reúnen para descubrir regalos, compartir desayunos y, cómo no, disfrutar del inconfundible Roscón de Reyes.
Este popular dulce, convertido hoy en un fenómeno repostero y en un reclamo viral en redes cada mes de enero, tiene un origen sorprendente que se remonta a costumbres paganas y celebraciones romanas. Sin embargo, lo que realmente lo mantiene vivo es algo más sencillo: su capacidad de reunir a la familia alrededor de un sabor que forma parte de nuestra memoria colectiva.
El origen del Roscón de Reyes: de tradición pagana a dulce navideño
El antecedente del roscón se remonta a las fiestas romanas de las Saturnales, celebradas en diciembre. En ellas se elaboraban tortas redondas elaboradas con miel, higos y dátiles. Con el tiempo, la tradición pasó a la cultura cristiana y se vinculó a la celebración de la Epifanía, adoptando la forma de un bollo con fruta escarchada que simboliza las joyas de los Reyes Magos.
La figura escondida, hoy convertida en un divertido ritual doméstico, también procede de estas fiestas romanas, donde se introducía un haba para designar al "rey de la celebración". Con los siglos, el roscón evolucionó hasta convertirse en el dulce que conocemos hoy: aromático, esponjoso y casi imprescindible en la mesa del 6 de enero.
Receta original del Roscón de Reyes 2026: esponjoso, aromático y fácil de preparar
A continuación, una receta original, pensada para que cualquier persona pueda obtener un roscón casero espectacular, con textura suave y aroma tradicional. Ideal para quienes quieren evitar los roscones industriales y disfrutar de un sabor auténtico.
Ingredientes (para un roscón grande)
Para el prefermento
Para la masa principal
Para decorar
Paso a paso
1 Preparar el prefermento (clave para la esponjosidad)
Mezcla en un bol la harina, la leche tibia y la levadura. Amasa ligeramente y deja reposar 1 hora o hasta que doble su tamaño. Este paso mejora el aroma y la textura final.
2 Mezclar la masa
En un bol grande incorpora el prefermento, la harina, azúcar, leche, huevos, ralladuras, sal y agua de azahar. Mezcla hasta integrar, añade la mantequilla poco a poco y amasa durante 10–15 minutos hasta lograr una masa elástica.
3 Reposo y levado
Haz una bola con la masa, cúbrela con un paño y deja reposar 2 horas. El volumen debe duplicarse.
4 Dar forma al roscón
Desgasifica la masa suavemente y forma un círculo con un agujero central amplio. Coloca en bandeja con papel de horno y deja levar de nuevo 1 hora. Aprovecha este momento para introducir la haba y la figura del rey.
5 Decoración tradicional
Pinta con huevo batido, distribuye fruta escarchada, almendra y azúcar humedecido.
6 Horneado
Hornea a 180 ºC durante 18–20 minutos, hasta que esté dorado. Deja enfriar antes de cortar o rellenar.
7 Opcional: rellenos gourmet
Un dulce que une generaciones
El Roscón de Reyes 2026 promete ser, una vez más, el protagonista de una celebración que combina tradición, historia y sabor. Prepararlo en casa se ha convertido en una tendencia creciente que, además de ofrecer un resultado delicioso, une a la familia en torno a un momento compartido.
Si quieres celebrar este Día de Reyes de una forma especial, nada como disfrutar de un roscón casero recién hecho, cuya preparación —aunque requiere paciencia— garantiza un sabor único y una experiencia inolvidable.