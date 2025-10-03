Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

Quién es Sarah Mullaly: la primera mujer al frente de la Iglesia Anglicana

Sarah Mullaly sustituirá en el cargo.a Justin Welby, señalado en un escándalo de ocultación de abusos a menores.

Quién es Sarah Mullaly: la primera mujer al frente de la Iglesia Anglicana
Sarah Mullaly, obispa de Londres Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Octubre 2025 13:54 (hace 12 horas)

Por primera vez en la historia, una mujer se pone en la cima de la Iglesia Anglicana. Sarah Mullaly, de 63 años, llega a la cima de la institución desde su anterior cargo como obispa de Londres, como parte de la primera oleada de reverendas a las que se permitió ascender en la jerarquía desde la apertura en 2014.

Vídeos Los Replicantes

Hasta ahora, ninguna mujer había ocupado el liderazgo desde que el rey Enrique VIII ordenó la separación de la Iglesia Católica buscando la posibilidad de divorciarse de Catalina de Aragón para casarse nuevamente con Ana Bolena.

Su nombramiento parte ahora del rey Carlos II como Gobernador Supremo, cabeza visible de la institución. Ahora, Sarah Mullaly es la arzobispa de Canterbury, el primado anglicano en Inglaterra, puesto que Escocia, Gales o Irlanda del Norte son autónomas.

Su posición de liderazgo tiene gran relevancia. Aunque su rango y poder son más simbólicos que reales, sus opiniones siempre son tenidas en cuenta como líder espiritual de los creyentes anglicanos y cabeza de la institución.

Un pasado como enfermera

Sarah Mullaly trabajó en el pasado como enfermera en el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés), antes de su ordenación. En ese período tuvo la "oportunidad de reflexionar sobre el amor de Dios", ha confesado.

Con 37 años ocupó el puesto político como Jefa de la Oficina de Enfermería del Gobierno en el Departamento de Sanidad de Inglaterra, convirtiéndose de este modo en la persona más joven en alcanzar este puesto.

Posteriormente, el 12 de mayo de 2018, tras una breve carrera en la Iglesia de Inglaterra, donde fue nombrada obispa de Crediton, logró ser alzada como obispa de Londres, siendo consagrada en la Catedral de San Pablo, siendo también la primera mujer en alcanzar un puesto de tal rango.

Sarah Mullaly llega ahora a este cargo en sustitución de Justin Welby, que presentó su dimisión en noviembre de 2024 tras haber sido objeto de varias acusaciones por parte de varios prelados por ocultar un escándalo de abusos físicos y sexuales a menores.

Welby se marchó de la institución a tan solo dos años de alcanzar la jubilación. Desde que fue proclamado arzobispo de Canterbury en 2012, fue una figura destacada en el debate público del país, con posturas progresistas que derivaron en un fuerte enfrentamiento con los sectores conservadores, tanto de la Iglesia como de la política.

Una de sus grandes batallas se produjo cuando criticó con vehemencia el intento de deportar a Ruanda a personas migrantes en situación administrativa irregular. Su presencia también fue clave en el funeral de Isabel II y la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra.

A pesar de que, por el momento, la designación de Mullaly debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios en la Comisión Real de Nombramientos, no hay indicios de que vaya a ser rechazada en los trámites. De este modo, será nombrada oficialmente como nueva obispa de Canterbury en enero de 2026.

Lo más compartido

  1. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  2. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  3. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  4. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  5. Este es el primer país con edad máxima para conducir: te quitará el carné
  6. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  7. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  8. El supermercado que baja sus precios en España: busca ganar cuota de mercado
  9. Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes
  10. No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP
Artículos relacionados
El papa León XIV rechazará reformas LGTBIQ+ o permitir el matrimonio igualitario

El papa León XIV rechazará reformas LGTBIQ+ o permitir el matrimonio igualitario

Por qué se dice "Habemus Papam" tras la fumata blanca: significado y origen

Por qué se dice "Habemus Papam" tras la fumata blanca: significado y origen

Con la bendición del Papa: el exobispo de Solsona, Xavier Novell, se casa por la Iglesia

Con la bendición del Papa: el exobispo de Solsona, Xavier Novell, se casa por la Iglesia

La polémicas de Luis Argüello, el conservador nuevo presidente de la Conferencia Episcopal

La polémicas de Luis Argüello, el conservador nuevo presidente de la Conferencia Episcopal

Contenidos que te pueden interesar
Visita la semana de España en un Lidl de Finlandia: su opinión impresiona

Visita la semana de España en un Lidl de Finlandia: su opinión impresiona

¿Cuál es el producto de supermercado que más ha subido de precio?

¿Cuál es el producto de supermercado que más ha subido de precio?

Muere la popular influencer Luanna Araújo a los 29 años

Muere la popular influencer Luanna Araújo a los 29 años

Auriculares inalámbricos: ¿Pueden causar cáncer?

Auriculares inalámbricos: ¿Pueden causar cáncer?

Qué es el síndrome de Tourette: la enfermedad que padece Robbie Williams

Qué es el síndrome de Tourette: la enfermedad que padece Robbie Williams

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda en plena capital

Adiós Zara: cierra esta histórica tienda en plena capital

Salen a la luz nuevos audios del Cecopi en Valencia: revelan la mala gestión de la DANA

Salen a la luz nuevos audios del Cecopi en Valencia: revelan la mala gestión de la DANA

Quién es Sarah Mullaly: la primera mujer al frente de la Iglesia Anglicana

Quién es Sarah Mullaly: la primera mujer al frente de la Iglesia Anglicana