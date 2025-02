¿Quién asesinó a Arturo Torró? Esta es la principal hipótesis de los investigadores

El ex alcalde de Gandía, Arturo Torró, ha sido asesinado. Su vehículo fue interceptado en la A-38 a la altura de Xeresa, cuando presuntamente detuvo su coche, sin que sus ruedas hubieran sido pinchadas, como se comentó en un primer momento . El también empresario fue entonces atacado y falleció por un disparo en el pecho.

Su pareja, con quien había mantenido una conversación poco antes de su muerte, fue quien localizó su vehículo. Para ello, recorrió su trayecto en sentido inverso hasta que localizó su vehículo inmovilizado en un arcén, todavía con las luces encendidas y su cuerpo en el interior.

Su esposa inició esta búsqueda porque era habitual que Torró respondiese siempre a las llamadas de su teléfono móvil y, repentinamente, cortó toda comunicación. Los servicios sanitarios que acudieron al lugar del crimen no pudieron hacer ya nada por salvar su vida.

La investigación del crimen de Arturo Torró

La Guardia Civil continúa ahora la investigación sobre el asesinato del empresario y ex alcalde. Las primeras hipótesis que manejan los agentes que se trata de un asesinato totalmente premeditado y que fue cometido por profesionales.

Las labores se centran ahora en reconstruir las últimas seis horas de vida de Torró. Además, se están revisando las cámaras de la zona porque una de las principales hipótesis es que el autor o autores hubieran estudiado por completo todos sus movimientos.

A pesar de que las primeras pesquisas señalaron que Arturo Torró fue estrangulado durante el crimen porque tenía marcas en el cuello, posteriormente se ha certificado que se produjeron porque alguien agarró con fuerza las cadenas que portaba.

Ahora se levantan multitud de incógnitas en la causa. Si fue asesinado con un tiro en el pecho, ¿por qué alguien sujetó sus cadenas? ¿Por qué detuvo su coche si las ruedas no se pincharon? ¿Quién tenía la motivación de asesinarlo? ¿Hay uno o varios implicados?

Los agentes han comprobado que Arturo Torró recibió amenazas en los días previos a su asesinato, aunque no las había denunciado ante la policía. Se trata de un detalle totalmente opuesto a su etapa en la política, donde sí puso en conocimiento las pintadas en 2012, que recibió con su nombre y una diana en la sede local del PP.

El ex alcalde de Gandía sufría graves problemas económicos desde hace más de una década. A pesar de su trayectoria en la política y como empresario, con la creación de Más Visión, Torró se arruinó con una inversión millonaria en inversión de preferentes de Bankia, un producto tóxico que llevó a la ruina a muchos clientes.

Entre las hipótesis más extendidas sobre el crimen, que todavía no se ha verificado, es que Arturo Torró habría pedido dinero a personas peligrosas que todavía no habría devuelto y que le habrían castigado con la muerte por no afrontar los pagos. El caso también se está investigando como un posible ajuste de cuentas, aunque todavía no se ha certificado esa máxima.