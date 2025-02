La polémica carta al rey Juan Carlos de Arturo Torró (PP), ex alcalde de Gandía asesinado

El ex alcalde de Gandía, Arturo Torró (PP) ha sido asesinado. Su cuerpo ha sido encontrado sin vida en la autovía A-38, a su paso por la localidad de Xeresa. Su cadáver presentaba signos de violencia, puesto que fue estrangulado (se cree que para forzarle a relatar algo antes de su muerte), se localizó una punción en el pecho y varios impactos de bala.

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a un asesinato cometido a manos de profesionales que podría estar relacionado con una venganza relacionada con un caso de corrupción. Torró fue perseguido en el trayecto y le habían pinchado las ruedas para forzarle a salir.

La Policía Judicial de la Guardia Civil en Valencia y el servicio de Criminalística investigan en estos momentos todos los movimientos de sus empresas y sus relaciones. Se baraja un posible ajuste de cuentas. El ex regidor fue condenado a tres años de cárcel por malversación en el caso Tele 7 por la adjudicación de servicios audiovisuales en su etapa como alcalde, entre 2012 y 2015. Ahora se encontraba a la espera de entrar en prisión por este motivo.

Los mensajes de Arturo Torró al rey Juan Carlos

A pesar de que Arturo Torró fue noticia por sus escándalos de corrupción, el ex regidor no dejó de lado su vida pública e incluso publicó una columna de opinión en el diario Levante-EMV que alcanzó gran repercusión por sus comentarios despectivos contra el rey Juan Carlos.

Lo propone, lo propone. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) July 19, 2020

Titulada 'Majestad, ha llegado la hora. Despídase', Torró se dirigía directamente al rey emérito en julio de 2020, a tan solo dos semanas de que el monarca anunciase su salida del país rumbo a Abu Dabi por sus escándalos y en un movimiento para intentar salvar la imagen de la Corona.

A pesar de que el ex alcalde se declaraba por entonces "monárquico convencido" e incluso "fiel defensor" de su figura, lanzaba un duro mensaje contra el rey emérito: "Majestad, dentro de esta confianza y respeto que he depositado en tu persona, no todo vale. Tú también representas mi bandera, los valores de mi país, la unión de la piel de toro. Representas a la corona, que es mucho más que un trozo circular de metal y piedras".

El ex regidor, del Partido Popular y posteriormente condenado por corrupción, criticaba la postura del rey, de quien consideraba que se había desviado de la buena conducta: "Tú mejor que nadie sabes que has caído en el peor de los pecados, la mentira, la codicia y la deslealtad a tu pueblo. Tú, como Rey, tienes más privilegios que nadie, pero también tú como Rey, se te pedirán exigencias como a nadie".

Que se quite de enmedio. Literalmente. — Luz Sánchez-Mellado ?????????????????? (@luzsmellado) July 19, 2020

En su escrito, Arturo Torró se cuestionaba el motivo por el que el rey Juan Carlos había actuado de este modo porque "lo tenías todo, nos tenías contigo. Fieles e incondicionales a tu persona, a tu familia. No me vale que otra vez pidas perdón. Has manchado la imagen de tu familia, has conseguido que tu hijo te repudie y eso, como padre, te habrá dolido en lo más profundo de tu alma".

Sin embargo, la parte más demoledora llegaba al final de la carta, cuando cerraba su escrito del siguiente modo: "Ahora, Majestad, por España, por su honor y por lo que representa, ha llegado la hora. Despídase", terminaba entonces su columna.

Un texto que por entonces obtuvo gran repercusión en las rede sociales. "¿Qué le propone al rey emérito? ¿Qué le sugiere? ¿Sólo soy yo el que cree que propone lo que parece que propone?", se preguntaba un usuario, en un mensaje compartido más de 400 veces y con más de 600 'me gusta'.