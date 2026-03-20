Serigosa: "La lucha feminista ya estaba en los cancioneros tradicionales"

La tradición no es un lugar inmóvil, sino un territorio en constante transformación. Eso es precisamente lo que propone Serigosa, un trío que bebe del folclore de la península ibérica para reimaginarlo desde el presente, con una mirada contemporánea, feminista y abierta a nuevas sonoridades.

Con el lanzamiento de 'Eu não sou tua criada', su primer tema en portugués, el grupo da un paso más en esa exploración de identidades compartidas entre España y Portugal. A través de la reinterpretación de cancioneros tradicionales y la mezcla con influencias como la electrónica o el funk brasileño, su propuesta conecta pasado y presente, raíz y vanguardia.

En paralelo, la banda continúa consolidando su identidad tras la buena acogida de 'Arbolito florido', mientras amplía su alcance en directo y se abre camino en festivales dentro y fuera de nuestras fronteras. Hablamos con ellas sobre este nuevo lanzamiento, sus referentes y el papel del folclore como herramienta de cambio.

1. Vais a lanzar vuestro primer tema en portugués, 'Eu não sou tua criada'. ¿Cómo surge este proyecto?

Somos dos españolas y una portuguesa, así que siempre hemos querido dividir los idiomas y abarcar toda la península ibérica. Este tema nace de dos canciones tradicionales, una del Alentejo y otra de Beira Baixa. Nos llamó mucho la atención porque habla de la emancipación de la mujer dentro de un género muy dominado por hombres. Decidimos darle una vuelta completa y reinterpretarlo.

2. El tema incorpora influencias como el funk brasileño. ¿Buscabais esa conexión entre continentes?

No fue una decisión estética consciente. Surgió de manera natural, de mezclar cosas que en principio no parecen conectadas. Es verdad que ahora vemos que hay una ola de sonidos brasileños, pero en nuestro caso tiene más que ver con nuestro entorno, donde conviven muchas culturas que traen estos géneros.

3. El videoclip se ha grabado en Ayllón (Segovia). ¿Por qué ese lugar?

Tenemos mucha relación con esa zona y queríamos grabar en una iglesia para resignificar ese espacio. Elegimos la iglesia de San Miguel, que está desacralizada, y la convertimos en un lugar de encuentro y creación femenina: mujeres haciendo arte, pintando, patinando... Una especie de asamblea que transforma un espacio tradicionalmente conservador.

4. También habéis publicado 'Arbolito florido'. ¿Cómo ha sido la respuesta?

Ha sido muy bonita. Nos han llegado vídeos de gente cantándola y bailándola en distintos lugares. Es un tema muy conocido dentro del folclore castellano, pero nuestro arreglo ha conectado mucho con el público.

5. Vuestra música tiene un fuerte discurso feminista. ¿Sigue siendo necesario hoy?

Totalmente. Desde los propios cancioneros tradicionales, donde muchas letras están centradas en el hombre o reflejan desigualdades, hasta la actualidad, donde los carteles de festivales siguen estando dominados por hombres. Hay mucho por hacer. Incluso hoy se siguen escuchando comentarios como "toca tan bien como un hombre", lo que demuestra cuál sigue siendo el referente. Está cambiando, pero todavía queda camino.

6. ¿Creéis que lo tradicional puede acoger nuevos discursos?

La banda Serigosa traslada un mensaje de empoderamiento femenino a través del cancionero tradicional Cedida

Sí, y de hecho siempre los ha tenido. Muchas de estas canciones nacieron de mujeres que ya expresaban sus realidades. Nosotras simplemente continuamos esa línea desde el presente. No es algo forzado, es una extensión de lo que somos.

7. ¿Cómo nace el grupo?

Surgió de manera bastante orgánica. A dos de nosotras nos escucharon cantar en la calle y nos propusieron dar un concierto. A partir de ahí se sumó la tercera integrante, empezamos a trabajar juntas y todo creció muy rápido. Nuestro primer concierto fue un sold out y a partir de ahí empezó todo.

8. ¿Qué referentes tenéis? ¿Os gustaría colaborar con otros artistas?

Nos inspiran artistas actuales como Caamaño & Ameixeiras, Omiri o Baiuca, con los que nos gustaría trabajar, pero también, y sobre todo, las grabaciones de gente mayor, nuestras abuelas, los mayores de nuestros pueblos. Ahí está la verdadera raíz.

9. ¿Qué diferencia hay entre el estudio y el directo?

Son experiencias muy distintas. El estudio es un espacio de exploración, de prueba y error. El directo es la celebración, ver cómo el público conecta con lo que haces. Ambas son necesarias.

10. ¿Tenéis algún ritual antes de salir al escenario?

Estamos empezando a crear algunos. Nos gusta la idea de conectar con lo natural, con lo animal, antes de salir, como una forma de entrar en ese estado colectivo.

11. ¿Qué objetivos tenéis a futuro?

Nos gustaría que el folclore atravesara otros circuitos más allá de los festivales especializados. Y también contribuir a crear puentes entre territorios: cantar un tema portugués en el País Vasco o uno vasco en Cataluña. Que la música circule.

12. ¿Qué viene ahora para Serigosa?

Este verano estaremos en varios festivales en España y Portugal, aunque aún no podemos anunciar todos. Además, tenemos previsto lanzar un nuevo tema antes de la gira.