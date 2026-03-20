Detectan peces globo en las Rías Baixas por el aumento de la temperatura del mar

Las Rías Baixas ya no son tan frías como antes. El aumento sostenido de la temperatura del mar en la costa gallega está empezando a alterar un ecosistema que durante décadas estuvo marcado por la presencia de especies propias de aguas frías.

Ese cambio, que los científicos vienen observando desde hace años, empieza a reflejarse también en la fauna marina con la llegada de nuevos habitantes poco habituales hasta ahora en estas latitudes. Entre ellos, el pez globo, una especie más propia de aguas templadas que ya ha sido detectada en las rías gallegas.

Lo que a simple vista podría parecer una anécdota es, en realidad, una señal de fondo mucho más relevante. La presencia de estos peces apunta a un proceso de tropicalización del mar cada vez más visible, una de las consecuencias más claras del calentamiento global sobre los ecosistemas marinos.

La tropicalización del mar ya se nota en Galicia

Investigadores gallegos han documentado este fenómeno en un trabajo científico liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), con participación del Centro de Investigación Marina (CIM) de la Universidad de Vigo.

El estudio, en el que también han colaborado el Grupo para el Estudio del Medio Marino (GEMM) y el Aquarium Finisterrae, documenta dos nuevos registros de peces globo en aguas gallegas y revisa por primera vez en España la diversidad de peces de la orden Tetraodontiformes, un grupo que incluye peces globo, peces luna y peces cerdo.

La investigación confirma además que especies propias de aguas más cálidas están ampliando su presencia hacia el norte, favorecidas por el calentamiento del océano y por la transformación progresiva de los ecosistemas marinos.