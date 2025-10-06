Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Qué es Wingstop, la cadena de restaurantes que aterriza en Madrid: ubicaciones

La multinacional se instala en la capital y prepara una doble apertura en uno de los lugares más emblemáticos.

Qué es Wingstop, la cadena de restaurantes que aterriza en Madrid: ubicaciones
Un restaurante de Wingstop Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

06 Octubre 2025 13:31 (hace 18 horas)

Llega a España una nueva cadena de restaurantes internacional. Se trata de la multinacional Wingstop, procedente de Estados Unidos, que se prepara para una doble apertura con dos establecimientos en Gran Vía y la calle Fuencarral, ambos en Madrid.

Vídeos Los Replicantes

La multinacional ya operaba previamente en España, aunque solo a través de plataformas de delivery. Sin embargo, este anuncio consolida la propuesta de negocio de la firma, ya que empezará a abrir también sus propios restaurantes.

Este movimiento supone un paso más en la internacionalización de esta marca de origen estadounidense, que también cuenta con restaurantes en México, Colombia, Panamá, Reino Unido, Francia, Singapur, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Arabia Saudí o Filipinas. En todos los casos se extendió siguiendo el mismo esquema, inicialmente por entregas a domicilio y, después, mediante la apertura de restaurantes.

Así es Wingstop: qué productos tiene en su carta

Los restaurantes Wingstop se fundaron en 1994 en Garland (Texas) por Antonio Swad y Bernardette Fiaschetti. Sus establecimientos están principalmente enfocados en la venta de alitas de pollo al estilo búfalo y decorados con una temática de las décadas de 1930 y 1940.

El menú de Wingstop tiene como gran protagonista a las alitas de pollo
El menú de Wingstop tiene como gran protagonista a las alitas de pollo CC

La empresa comenzó a crecer exponencialmente en 1997, cuando se abrió a conceder franquicias y en 2025 contaba con más de 2.500 restaurantes en todo el mundo. Su crecimiento ha sido exponencial y ahora incluye su desembarco en España.

El menú de Wingstop incluye una amplia variedad de productos con el pollo como protagonista. El producto estrella son las alitas de pollo, con y sin hueso. Además, también ofrece tiras de pollo o sandwiches de pollo; así como otros acompañantes como patatas fritas o una especie de churros fritos.

Otro de los productos clave en su carta es la amplia variedad de salsas para acompañar a las alitas de pollo, incluyendo ranch, queso azul, mostaza con miel o salsa de queso. En total hay 13 salsas para alitas, así como se suman otras diferentes que, en todo caso, están solo disponibles temporalmente.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  3. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  4. El supermercado que baja sus precios en España: busca ganar cuota de mercado
  5. Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes
  6. No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP
  7. Alerta por Chikungunya en China: despliega medidas como en el Covid-19 por contagios
  8. El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer
  9. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  10. Muere el atleta Mattia Debertolis en una prueba de los Juegos Mundiales en China
Artículos relacionados
McDonald's, Burger King, KFC o Taco Bell: Un influencer elige las patatas ganadoras

McDonald's, Burger King, KFC o Taco Bell: Un influencer elige las patatas ganadoras

Un empleado de McDonald's revela cómo hacen las patatas fritas y los nuggets

Un empleado de McDonald's revela cómo hacen las patatas fritas y los nuggets

Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España

Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España

Trabajar en Burger King: estas son las condiciones y salarios de sus empleados

Trabajar en Burger King: estas son las condiciones y salarios de sus empleados

Contenidos que te pueden interesar
La leona de un influencer se escapa y ataca brutalmente a dos personas en Tailandia

La leona de un influencer se escapa y ataca brutalmente a dos personas en Tailandia

'Érase una vez (Once Upon a Time)' de Gonzalo Pinillos: de España a Eurovisión Junior 2025

'Érase una vez (Once Upon a Time)' de Gonzalo Pinillos: de España a Eurovisión Junior 2025

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambia su nombre para desvincularse de Israel

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambia su nombre para desvincularse de Israel

Renuncia un candidato de Milei a las elecciones por su relación con un narcotraficante

Renuncia un candidato de Milei a las elecciones por su relación con un narcotraficante

Un recibo de hasta 600 euros: la tasa que ahora deberán pagar millones de madrileños

Un recibo de hasta 600 euros: la tasa que ahora deberán pagar millones de madrileños

Un padre viola a su hija de 20 años en la calle en presencia de su otro hijo de 8 años

Un padre viola a su hija de 20 años en la calle en presencia de su otro hijo de 8 años

Qué es Wingstop, la cadena de restaurantes que aterriza en Madrid: ubicaciones

Qué es Wingstop, la cadena de restaurantes que aterriza en Madrid: ubicaciones

Conciertos gratis en Metro de Madrid: fechas y artistas confirmados

Conciertos gratis en Metro de Madrid: fechas y artistas confirmados