Qué es Wingstop, la cadena de restaurantes que aterriza en Madrid: ubicaciones

Llega a España una nueva cadena de restaurantes internacional. Se trata de la multinacional Wingstop, procedente de Estados Unidos, que se prepara para una doble apertura con dos establecimientos en Gran Vía y la calle Fuencarral, ambos en Madrid.

La multinacional ya operaba previamente en España, aunque solo a través de plataformas de delivery. Sin embargo, este anuncio consolida la propuesta de negocio de la firma, ya que empezará a abrir también sus propios restaurantes.

¡PROXIMA APERTURA!



Wingstop Restaurants aterriza en España con doble apertura en:



GRAN VIA

CALLE FUENCARRAL pic.twitter.com/quSz4c6wGM August 30, 2025

Este movimiento supone un paso más en la internacionalización de esta marca de origen estadounidense, que también cuenta con restaurantes en México, Colombia, Panamá, Reino Unido, Francia, Singapur, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Arabia Saudí o Filipinas. En todos los casos se extendió siguiendo el mismo esquema, inicialmente por entregas a domicilio y, después, mediante la apertura de restaurantes.

Así es Wingstop: qué productos tiene en su carta

Los restaurantes Wingstop se fundaron en 1994 en Garland (Texas) por Antonio Swad y Bernardette Fiaschetti. Sus establecimientos están principalmente enfocados en la venta de alitas de pollo al estilo búfalo y decorados con una temática de las décadas de 1930 y 1940.

El menú de Wingstop tiene como gran protagonista a las alitas de pollo CC

La empresa comenzó a crecer exponencialmente en 1997, cuando se abrió a conceder franquicias y en 2025 contaba con más de 2.500 restaurantes en todo el mundo. Su crecimiento ha sido exponencial y ahora incluye su desembarco en España.

El menú de Wingstop incluye una amplia variedad de productos con el pollo como protagonista. El producto estrella son las alitas de pollo, con y sin hueso. Además, también ofrece tiras de pollo o sandwiches de pollo; así como otros acompañantes como patatas fritas o una especie de churros fritos.

Otro de los productos clave en su carta es la amplia variedad de salsas para acompañar a las alitas de pollo, incluyendo ranch, queso azul, mostaza con miel o salsa de queso. En total hay 13 salsas para alitas, así como se suman otras diferentes que, en todo caso, están solo disponibles temporalmente.