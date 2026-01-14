Los Replicantes
Donald Trump lanza la ofensiva para tomar Groenlandia: su oferta a Dinamarca

La Casa Blanca se lanza oficialmente a su ofensiva con una oferta concreta para que Dinamarca ceda la soberanía de Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: The White House
Adrián Parrondo

14 Enero 2026 17:49 (hace 7 horas)

La Casa Blanca lanza su ofensiva para tomar Groenlandia y arrebatársela a Dinamarca. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, han ofrecido a las autoridades danesas la siguiente oferta: 700.000 millones de dólares.

Así aparece en el cálculo que han realizado, según NB News, un grupo de expertos y ex altos cargos de Estados Unidos en la hoja de ruta que ha elaborado la Casa Blanca para hacerse con este territorio.

Donald Trump quiere seguir así los pasos de Estados Unidos en 1867, cuando adquirió el territorio de Alaska al Imperio Ruso. Entonces, se pagaron 7,2 millones de dólares, que con la inflación equivaldrían a más de 100 millones de dólares. A pesar de que aquella operación se vio inicialmente como una locura, posteriormente se vio como un gran negocio para Estados Unidos por los grandes recursos naturales que alberga.

Se intensifica la presencia militar en Groelandia

En todo caso, la tensión es máxima y no parece que Dinamarca tenga intención de cambiar de posicionamiento. Copenhague cuenta con el apoyo de la Unión Europea y de sus vecinos más cercanos, que ya están moviendo ficha.

El último país en hacerlo ha sido Suecia. Su primer ministro, Ulf Kristersson, ha anunciado que el país ha enviado a un grupo de oficiales militares a Groelandia cumpliendo así una petición de Dinamarca.

