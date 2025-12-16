Los Replicantes
Buscar

Tecnología

Qué es el nuevo monedero digital de Bizum: así funciona en comercios

La plataforma de pagos instantáneos Bizum se encuentra en pleno auge y busca competir con Google y Apple.

Qué es el nuevo monedero digital de Bizum: así funciona en comercios
App de Bizum Foto: Envato elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

16 Diciembre 2025 18:08 (hace 3 horas)

Adiós a Bizum como lo conocemos. La plataforma de pagos prepara cambios en 2026, previsiblemente a mitad de año, con un nuevo formato 'Wallet' para competir con otros sistemas como Google Pay, Apple Pay, Visa y Mastercard.

Vídeos Los Replicantes

Los formatos tipo 'Wallet', también conocidos como monedero digital, están en pleno auge. Muchos usuarios apuestan por hacer pagos en comercios físicos y electrónicos a través de su teléfono móvil u ordenador. Por ello, Bizum quiere sumarse ahora a la competencia de formatos como Apple Pay o Google Pay.

Bizum extiende su cartera de servicios y compite con Google y Apple
Bizum extiende su cartera de servicios y compite con Google y Apple Envato Elements

Por este motivo, llegará Bizum Pay a mediados de 2026, como monedero digital. Se trata de una plataforma que permite actuar como una cartera online, guardando las tarjetas bancarias para el pago en datáfonos.

Qué es Bizum Pay: diferencias con Apple Pay y Google Pay

El nuevo monedero digital tendrá una diferencia clave con Apple y Google. En estos últimos casos, ambas dependen de redes de pago globales como Visa y Mastercard, pero Bizum no utiliza la tarjeta en transacciones, sino un número de teléfono móvil y la cuneta bancaria (aunque aseguran que también se permitirá incorporar tarjetas).

Este nuevo servicio tiene como principal mejora que permitiría pagar de manera directa en los comercios físicos, algo que hasta ahora no se podía realizar con el resto de plataformas.

Además, la plataforma Bizum también está trabajando en el desarrollo de una funcionalidad que permitirá realizar las transacciones sin necesidad de estar conectado a internet. Así se podrían realizar pagos en situaciones críticas como apagones o caída de redes de telecomunicaciones.

El problema es que, a nivel comunitario, la Unión Europea carece de sistema de pagos especial para países miembro. Habitualmente, los bancos del Viejo Continente se sirven de Visa y Mastercard, lo que supone problemas y lentitud en las transacciones.

Para las transacciones internacionales, se plantea la plataforma EuroPA. Por el momento, Bizum solo presta servicio en España, Portugal, Italia y Andorra, pero tiene intención de expandirse a Polonia, Eslovaquia, países nórdicos y Grecia para crear un sistema que facilite la conexión europea.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Transferencias instantáneas en 2025: ¿El fin de Bizum?

Transferencias instantáneas en 2025: ¿El fin de Bizum?

Adiós a Bizum en España: la nueva norma de Hacienda que pone fin a esta práctica

Adiós a Bizum en España: la nueva norma de Hacienda que pone fin a esta práctica

Qué es la estafa del Bizum inverso: hay más de 200 víctimas en España

Qué es la estafa del Bizum inverso: hay más de 200 víctimas en España

Adiós Bizum: cambios en Hacienda desde 2026

Adiós Bizum: cambios en Hacienda desde 2026

Contenidos que te pueden interesar
Alerta por DANA: AEMET lanza avisos de lluvia y nieve en estas zonas

Alerta por DANA: AEMET lanza avisos de lluvia y nieve en estas zonas

Cuánto costará el abono transporte de Madrid en 2026: precios en EMT, Metro y Cercanías

Cuánto costará el abono transporte de Madrid en 2026: precios en EMT, Metro y Cercanías

Qué aerolíneas 'low cost' tienen menos reclamaciones: sin sustos por el equipaje

Qué aerolíneas 'low cost' tienen menos reclamaciones: sin sustos por el equipaje

Qué es el nuevo monedero digital de Bizum: así funciona en comercios

Qué es el nuevo monedero digital de Bizum: así funciona en comercios

El supermercado que se expande por España: un centenar de aperturas en todo el país

El supermercado que se expande por España: un centenar de aperturas en todo el país

Muere una mujer de 63 años en la calle desahuciada por el Ayuntamiento de Collado Villalba

Muere una mujer de 63 años en la calle desahuciada por el Ayuntamiento de Collado Villalba

Confirmado: estos son los países que irán a Eurovisión 2026 en plena polémica por Israel

Confirmado: estos son los países que irán a Eurovisión 2026 en plena polémica por Israel

Condenado a tres años de prisión en Huelva por robar 1,48 euros en la gasolinera

Condenado a tres años de prisión en Huelva por robar 1,48 euros en la gasolinera