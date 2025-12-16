Qué es el nuevo monedero digital de Bizum: así funciona en comercios

Adiós a Bizum como lo conocemos. La plataforma de pagos prepara cambios en 2026, previsiblemente a mitad de año, con un nuevo formato 'Wallet' para competir con otros sistemas como Google Pay, Apple Pay, Visa y Mastercard.

Los formatos tipo 'Wallet', también conocidos como monedero digital, están en pleno auge. Muchos usuarios apuestan por hacer pagos en comercios físicos y electrónicos a través de su teléfono móvil u ordenador. Por ello, Bizum quiere sumarse ahora a la competencia de formatos como Apple Pay o Google Pay.

Bizum extiende su cartera de servicios y compite con Google y Apple Envato Elements

Por este motivo, llegará Bizum Pay a mediados de 2026, como monedero digital. Se trata de una plataforma que permite actuar como una cartera online, guardando las tarjetas bancarias para el pago en datáfonos.

Qué es Bizum Pay: diferencias con Apple Pay y Google Pay

El nuevo monedero digital tendrá una diferencia clave con Apple y Google. En estos últimos casos, ambas dependen de redes de pago globales como Visa y Mastercard, pero Bizum no utiliza la tarjeta en transacciones, sino un número de teléfono móvil y la cuneta bancaria (aunque aseguran que también se permitirá incorporar tarjetas).

Este nuevo servicio tiene como principal mejora que permitiría pagar de manera directa en los comercios físicos, algo que hasta ahora no se podía realizar con el resto de plataformas.

Además, la plataforma Bizum también está trabajando en el desarrollo de una funcionalidad que permitirá realizar las transacciones sin necesidad de estar conectado a internet. Así se podrían realizar pagos en situaciones críticas como apagones o caída de redes de telecomunicaciones.

El problema es que, a nivel comunitario, la Unión Europea carece de sistema de pagos especial para países miembro. Habitualmente, los bancos del Viejo Continente se sirven de Visa y Mastercard, lo que supone problemas y lentitud en las transacciones.

Para las transacciones internacionales, se plantea la plataforma EuroPA. Por el momento, Bizum solo presta servicio en España, Portugal, Italia y Andorra, pero tiene intención de expandirse a Polonia, Eslovaquia, países nórdicos y Grecia para crear un sistema que facilite la conexión europea.