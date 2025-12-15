Adiós Bizum: cambios en Hacienda desde 2026

Confirmado por Hacienda. Llegan cambios en la normativa de Bizum en España ante la llegada de 2026. El objetivo de esta modificación es tomar en consideración el creciente protagonismo de estas plataformas de pago en el movimiento de dinero en España.

Por este motivo, Hacienda quiere reforzar el control sobre los sistemas de pago desde el 1 de enero de 2026. El Real Decreto 252/2025 indica la relevancia de poner la lupa sobre estos movimientos de dinero porque "no pueden ser desconocidos en el ámbito tributario al resultar necesario para la investigación del fraude fiscal".

La Agencia Tributaria recoge en un comunicado que esta reforma integra las entidades de pago y entidades de dinero electrónico como obligadas a suministrar información, junto a las entidades financieras tradicionales.

Hacienda quiere controlar los pagos realizados a través de Bizum Envato Elements

Con este movimiento, se redefine el modelo 170 para "cubrir cualquier tipo de tarjeta, con soporte físico o virtual, que ofrezca funciones de efectivo, débito, débito diferido, crédito y dinero electrónico, así como los sistemas que operan mediante números de teléfono móvil".

Cambios en Bizum en España: todo lo que recoge la nueva normativa

Las entidades bancarias estaban obligadas hasta ahora a informar de cualquier movimiento de dinero desde los 3.000 euros para "evitar la pérdida de información relevante". Sin embargo, este límite queda eliminado desde 2026 y a partir de ahora se vigilará toda la actividad.

La Agencia Tributaria también indica que la información sobre cuentas y la relativa a los sistemas de cobro mediante tarjetas o teléfonos móviles pasará de ser anual a mensual. De este modo se intensificará el control sobre los movimientos de dinero en España.

Esta política, relacionada con el servicio Bizum, supondrá que cualquier importe cobrado por empresas o autónomos a través de la plataforma, incluyendo servicios o pequeñas compras, se trasladará a un informe mensual que se deberá remitir a Hacienda y en el que constarán todas las operaciones independientemente del importe.

Con todo ello, la información suministrada por el uso de pagos y cobros mediante Bizum contendrá la información completa de los profesionales adheridos al sistema de cobros por medio de un número de teléfono móvil, número de comercio que opera con el sistema, informe mensual facturado, distinguiendo entre cobro con tarjeta y pagos asociados a un teléfono móvil y la identificación de las cuentas a través de las que se efectúan los cobros.

En el caso de los particulares, se puede estar tranquilo. Bizum no informará por pagos de una pequeña cantidad fruto de, por ejemplo, una cena o un simple regalo costeado a medias. "Las entidades declarantes solo van a informar de aquellas operaciones en las que el destinatario tenga un contrato de no particular", explica Hacienda, por lo que no se extenderá a particulares.

En todo caso, será fundamental tener cuidado con algunas operaciones específicas. Aquellas que se repiten con la misma fecha, cantidades exactas de carácter mensual, pagos periódicos o conceptos singulares podrían levantar sospechas y, por tanto, una investigación de Hacienda.