Qué es la enfermedad de Aujezsky: ha provocado la muerte de cuatro perros en Cantabria

El Gobierno regional activa un protocolo con cazadores y veterinarios ante una enfermedad letal en perros, ligada al contacto con jabalíes.

Un perro Foto: Envato Elements
Ainhoa Pino

13 Febrero 2026 16:58 (hace 4 horas)

El Gobierno de Cantabria ha confirmado cuatro muertes de perros ante la reaparición de la denominada enfermedad de Aujezsky. Los contagios se han producido en perros que participan en cacerías y mantienen contacto con jabalíes infectados, uno de los casos estuvo relacionado con una mordedura.

Por el momento, se ha confirmado la muerte de cuatro perros. Uno de ellos falleció tras participar en una batiza en Cieza Norte el 11 de enero y otros tres, pertenecientes al mismo cazador, en el municipio de Cervera de Pisuerga.

El Gobierno regional quiere extremar las precauciones dada la gravedad de la patología. Se trata de una enfermedad que se manifiesta de forma muy similar a la rabia, aunque por el momento no se transmite a humanos. Sin embargo, todos estos hechos obligan a extremar al máximo las precauciones.

Qué es la enfermedad y por qué preocupa

La Aujeszky está causada por un herpesvirus y se considera endémica en jabalíes. En perros (y también en gatos) puede ser altamente letal, con un curso clínico rápido y sin tratamiento eficaz, lo que la convierte en un riesgo especialmente relevante en monterías y batidas, donde hay contacto directo con animales heridos y muertos.

Medidas y protocolo: qué se recomienda a rehalas y cazadores

La morbilidad y mortalidad en brotes epidémicos es muy alta.
La morbilidad y mortalidad en brotes epidémicos es muy alta. Envato Elements

La Consejería ha trasladado un protocolo preventivo coordinado con la Federación Cántabra de Caza y el Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria.

Entre las medidas destacadas: evitar que los perros consuman restos crudos de jabalí (carne, vísceras o sangre), cocinar completamente la carne, extremar la higiene de perreras y vehículos, y activar un aviso inmediato ante síntomas compatibles (prurito, nerviosismo, signos neurológicos o muerte súbita), además de aislar al animal sospechoso.

El Gobierno cántabro insiste en el seguimiento de avisos y en reforzar la prevención en jornadas de caza para reducir el riesgo de nuevos casos.

