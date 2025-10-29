Calendario laboral 2026: estos son todos los festivos nacionales

La Dirección General de Trabajo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los días festivos que habrá en 2026. Un calendario que mucho se parece al de este año, ya que el número de días festivos en España serán los mismos: nueve. Dentro de estos días no entran las festividades propias de cada comunidad autónoma, son los días festivos comunes a todo el país.

El BOE también ha publicado las fiestas particulares de cada comunidad autónoma junto con las nacionales en una extensa tabla. Las festividades generales a todo el territorio que se esperan para el año que viene son las nueve siguientes:

Año Nuevo: Jueves 1 de enero

Epifanía del Señor: Martes 6 de enero

Viernes Santo: Viernes 3 de abril

Fiesta del Trabajador: Viernes 1 de mayo

Asunción de la Virgen: Sábado 15 de agosto

Fiesta Nacional de España: Lunes 12 de octubre

Fiesta de Todos los Santos: Domingo 1 de noviembre

Día de la Inmaculada Concepción: Martes 8 de diciembre

Natividad del Señor: Viernes 25 de diciembre

Modificaciones de las comunidades

Las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día las festividades o cancelarlas, como es el caso de Cataluña y Comunidad Valenciana que han decidido que el Jueves Santo no será un día laboral festivo. En cambio, el 6 de enero, día de los Reyes Magos, han decidido mantenerlo.

Otra opción que determinarán las comunidades será si se toman de descanso el lunes después de la festividad celebrada el domingo (Fiesta de Todos los Santos) o, por el contrario, no tienen el lunes de descanso, pero sí la opción de escoger otra festividad como la celebración de San José el 19 de marzo o Santiago Apóstol el 25 de julio.

Repasando las nueve festividades podemos observar que los españoles contarán el próximo año con cuatro fines de semana largos, ya que tres días festivos caen en viernes (Viernes Santo, Día del Trabajador y Navidad) y uno en lunes (Fiesta Nacional de España).

2026 será un año con 14 días festivos: doce son de ámbito nacional y autonómico, donde nueve serán las fiestas que ya hemos fijado más arriba; y las otras dos restantes serán de ámbito local que las pondrá el Ayuntamiento de cada región en función de las fiestas del patrón o la Virgen que corresponda.