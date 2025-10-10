Este es el día de la semana para llenar el depósito de gasolina más barato, según la OCU

Los precios de la gasolina son elevados en España y pueden derivar en un fuerte gasto a final de mes para llenar el depósito del coche de carburante. Pero hay que tener en cuenta que estos precios son dinámicos.

Los precios dependerán de la jornada de la semana, entre otras cuestiones, y pueden suponer un ahorro de varios céntimos por litro si escogemos la jornada más barata para repostar.

Por este motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un estudio en el que analiza las diferencias de precio de la gasolina en las estaciones de servicio y determina un día de la semana como el más recomendable para repostar.

Confirmado por la OCU: este es el día más barato para repostar gasolina

El informe de la OCU señala que el lunes suele ser el día más recomendable para respetar el coche, puesto que muchas estaciones de servicio ajustan su tarifa al inicio de la semana para atraer clientes después del descenso de ventas del fin de semana.

La OCU analiza la fluctuación diaria de los precios de la gasolina en España Pexels

Por el contrario, los precios del combustible suelen subir respecto a lo habitual los sábados, domingos y vísperas de días festivos, cuando la demanda se incrementa por los desplazamientos a los espacios de ocio.

No es una cuestión sin importancia. Este ahorro puede llegar a alcanzar hasta el 1% del coste de rellenar el depósito si optamos por el lunes en lugar del fin de semana. Además, se recomienda acudir a primera hora de la mañana, ya que las estaciones de servicio suelen actualizar los precios durante la madrugada y a primera hora.

Por otro lado, la OCU recomienda otros consejos, como poner atención en la hora del repostaje y en el principio o final de mes, cuando se suelen registrar más rebajas. Además, hay que tener en cuenta otros factores como comparar precios entre cadenas, ubicación de la gasolinera o seguimiento de promociones y tarjetas de descuento.

Con todo ello, podemos concluir siguiendo los consejos de la OCU que el mejor momento para repostar nuestro vehículos son los lunes y a primera hora de la mañana. Además, debemos evitar los fines de semana y vísperas de festivos porque son los días en los que será más caro.