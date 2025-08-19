Los precios de la vivienda se disparan: ya superan a la burbuja en estas comunidades

El acceso a la vivienda en España se complica cada vez más por los precios disparados y el desfase entre la oferta y la demanda. Por este motivo, comprar una casa ya es un 15,9% más caro que hace un año, según los datos del Índice Inmobiliario que elabora el portal Fotocasa.

La situación es grave, puesto que un piso medio de 80 metros cuadrados se ha encarecido casi 30.000 euros en tan solo un año. Además, hay cinco comunidades autónomas que han superado el precio máximo de compra alcanzado en los años de la burbuja inmobiliaria: Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

Una de las comunidades más afectadas es Baleares. En el archipiélago ya se ha superado en dos años consecutivos el precio máximo que se registró en 2008. En julio de 2025, el precio medio ha sido un 84% más elevado que el máximo alcanzado en abril de 2007, cuando el precio se situó en 2.762 euros por metro cuadrado. En la actualidad, el precio máximo se sitúo en los 5.069 euros el metro cuadrado.

Otro territorio afectado son las islas Canarias, también con dos años marcando récord de precios y superando a la burbuja inmobiliaria. El precio actual se sitúa en un 47% por encima del boom inmobiliario. En mayo de 2007, esta comunidad alcanzó un precio medio de 2.155 euros por metro cuadrado y ahora se sitúa en 3.157 euros.

Los precios de la vivienda están disparados en España Envato Elements

En el caso de la Comunidad de Madrid, el precio supera en un 22% el máximo alcanzado en enero de 2007. Por entonces, el precio del metro cuadrado en la capital se situaba en los 3.970 euros y ahora llega hasta los 4.858 euros por metro cuadrado.

En el caso de Andalucía, los precios de la vivienda también se han disparado hasta superar los precios máximos de la burbuja. En julio de 2025, superó en un 4% al boom inmobiliario, con 2.610 euros por metro cuadrado. La situación también se replica en la Comunidad Valenciana, con un incremento del 0,2%, aunque es la primera vez que se alcanza esta situación en julio de 2025, con 2.436 euros frente a 2.430 euros en 2007.

Los precios disparados de la vivienda en España: los territorios que ya han superado el umbral de la burbuja

A pesar de que los precios ya se han instalado por encima de la burbuja en varias comunidades, además hay once capitales de provincia que han alcanzado máximos durante algún momento de 2025. Son Málaga, Teruel, Alicante, Valencia, A Coruña, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián, Palma de Mallorca y Pontevedra.

La situación no es halagüeña, puesto que los precios siguen incrementándose en todos los lugares y se prevé que todo el país alcance máximos próximamente. Una situación que será complicada, puesto que la tensión de los precios no está siendo respondida con construcción de vivienda.

En todo caso, a diferencia de la crisis inmobiliaria de 2008, el mercado de la vivienda no se encuentra sobredimensionado. Además, ha cambiado el perfil del comprador y la ratio préstamo-precio, que llegó a superar el 100% en el máximo del boom y actualmente se encuentra en el 69%.