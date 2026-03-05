Por qué las ventanas de los aviones se rayan tanto: desvelan si hay riesgo de seguridad

Subirse a un avión y mirar por la ventanilla forma parte del ritual de cualquier vuelo. Sin embargo, no es raro encontrarse con ventanas aparentemente desgastadas, con marcas o pequeñas rayas que dificultan un poco la vista del paisaje o de las nubes. Para muchos pasajeros surge entonces la duda: ¿es normal que estén así o indica algún problema de seguridad?

La respuesta corta es tranquilizadora. Las ventanillas de los aviones están diseñadas para soportar condiciones muy exigentes, y el aspecto rayado que a veces presentan suele estar relacionado con su uso y mantenimiento, no con un riesgo estructural.

Un material resistente pensado para soportar presión

A diferencia de lo que muchos creen, las ventanillas de los aviones no son simples cristales. Están fabricadas con varias capas de materiales transparentes, normalmente acrílicos o policarbonatos, diseñadas para soportar los enormes cambios de presión que se producen durante el vuelo.

Muchos viajeros comprueban que las ventanas de sus aviones están completamente rayadas ChatGPT

Cuando un avión asciende hasta los 10.000 o 12.000 metros de altura, la diferencia de presión entre el interior de la cabina y el exterior es muy elevada. Por eso las ventanillas están construidas con múltiples capas que reparten el esfuerzo estructural y permiten cierta flexibilidad.

Ese diseño explica en parte por qué pueden aparecer pequeñas marcas o microarañazos en la capa interior, que es la que está más expuesta al contacto de los pasajeros y a la limpieza frecuente.

Por qué las ventanillas suelen verse rayadas

Las rayas que muchos pasajeros observan suelen aparecer por varias razones cotidianas:

El uso constante por parte de los viajeros, que apoyan manos, cámaras o teléfonos

La limpieza periódica de la cabina, que puede dejar microarañazos con el paso del tiempo

El propio desgaste del material transparente, que con los años pierde algo de claridad

En la mayoría de los casos, esas marcas afectan sobre todo a la capa interior, que no cumple una función estructural crítica, sino que protege a las capas más resistentes.

Además, las ventanillas de pasajeros no se sustituyen con frecuencia. Normalmente se cambian cuando el avión pasa por procesos de mantenimiento profundo, revisión o repintado.

Las ventanas de cabina sí se cambian más

Curiosamente, las ventanas que sí suelen sustituirse con mayor frecuencia son las de los pilotos.

Las ventanas de cabina soportan condiciones mucho más exigentes que las de los pasajeros. Durante el vuelo están expuestas directamente al aire de impacto, a la lluvia, al granizo y a los cambios de temperatura, además de contar con sistemas de calefacción para evitar la formación de hielo.

Por ese motivo, su mantenimiento y limpieza son más frecuentes, e incluso en algunos modelos de avión las ventanas pueden abrirse para facilitar estas tareas.

Una lección histórica: el caso del Comet

El diseño actual de las ventanillas también está marcado por una lección importante en la historia de la aviación.

En los primeros años de la aviación comercial a reacción, el avión británico de Havilland Comet sufrió varios accidentes en la década de 1950. Las investigaciones revelaron que las ventanillas cuadradas generaban concentraciones de tensión en el fuselaje, lo que contribuía a fallos estructurales tras repetidos ciclos de presurización.

A partir de entonces, la industria adoptó ventanillas con bordes redondeados, una forma que distribuye mejor las tensiones y reduce el riesgo de fatiga del material. Si se observa cualquier avión comercial actual, todas las ventanillas siguen ese diseño.

¿Debemos preocuparnos si vemos una ventana rayada?

En la gran mayoría de los casos, no hay motivo de alarma. Las ventanillas están diseñadas con varios niveles de seguridad y se inspeccionan regularmente durante el mantenimiento de la aeronave.

Si una ventana presenta daños que puedan afectar a su integridad estructural, se reemplaza antes de que el avión vuelva a operar.

Por eso, aunque las pequeñas rayas puedan resultar molestas para hacer fotos o disfrutar de las vistas, forman parte del desgaste normal del material y no suelen tener ninguna implicación para la seguridad del vuelo.