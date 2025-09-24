Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Intentan anular el GPS del avión de la ministra Margarita Robles a su paso por Rusia

El ataque se ha producido al sobrevolar el territorio ruso de Kaliningrado y se produce en un marco de ataques del Kremlin contra Europa.

Intentan anular el GPS del avión de la ministra Margarita Robles a su paso por Rusia
La ministra de Defensa, Margarita Robles Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

24 Septiembre 2025 11:30 (hace 1 hora)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sufrido un intento de boicot en el sistema GPS del avión en el que se trasladaba cuando se encontraba sobrevolando el territorio ruso de Kaliningrado, enclavado en el continente Europeo y a orillas del Báltico.

Vídeos Los Replicantes

La situación ha consistido en un intento de inutilizar el GPS del avión militarizado. Sin embargo, no ha tenido efectos reales, ya que la aeronave recibe todas las indicaciones a través de un satélite militar. Este tipo de incidentes son habituales al sobrevolar Kaliningrado, tanto en aviones civiles como militares.

El ataque se produjo al sobrevolar Kaliningrado
El ataque se produjo al sobrevolar Kaliningrado Envato Elements

En el avión también viajaban familiares de los desplegados en el Destacamento VILKAS, así como periodistas que estaban acompañando a la ministra en su visita a la base, donde también se reúne con su homóloga lituana para desarrollar acciones coordinadas con la OTAN para la disuasión de Rusia.

También Von der Leyen

El suceso que ha experimentado la ministra Margarita Robles es similar al que experimentó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a comienzos de septiembre. Su avión estaba viajando a Bulgaria cuando sufrió interferencias en el sistema GPS, que impidieron el uso de los aparatos electrónicos, por lo que tuvo que aterrizar manualmente, con los pilotos consultando mapas físicos. Todas las sospechas apuntaron entonces a Moscú.

"Las autoridades búlgaras sospechan que esta interferencia flagrante fue perpetrada por Rusia", declaró entonces un portavoz del Ejecutivo comunitario, que indicó que la alerta provino de Bulgaria. En todo caso, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó cualquier responsabilidad del régimen ruso en este suceso.

Todos estos hechos se producen en un contexto de fuerte tensión política ante la invasión rusa de Ucrania y el papel que debe adoptar Europa para solucionar una crisis que se extiende en el tiempo. Recientemente, también se han denunciado otros sucesos como la violación del espacio aéreo de Polonia y Estonia por parte de Rusia, o la presencia de drones no comerciales en los aeropuertos de Copenhage y Oslo.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  7. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  8. Feijóo se mofa del derecho a las vacaciones: "Están sobrevaloradas"
  9. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  10. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
Artículos relacionados
Sale a la luz la verdadera causa de la muerte de Alexei Navalny: opositor a Putin en Rusia

Sale a la luz la verdadera causa de la muerte de Alexei Navalny: opositor a Putin en Rusia

Rusia envía varios drones contra Polonia: invoca el artículo 4 de la OTAN por "agresión"

Rusia envía varios drones contra Polonia: invoca el artículo 4 de la OTAN por "agresión"

Muere en Rusia la popular influencer Kristina Belaya a los 24 años: se resbaló en la ducha

Muere en Rusia la popular influencer Kristina Belaya a los 24 años: se resbaló en la ducha

Rusia prohibirá 'Sexo en Nueva York' o 'Harry Potter' por "ideología antinatalidad"

Rusia prohibirá 'Sexo en Nueva York' o 'Harry Potter' por "ideología antinatalidad"

Contenidos que te pueden interesar
El futbolista Javi Poves y Elisa Mouliaá sorprenden: los aviones "nos envenenan"

El futbolista Javi Poves y Elisa Mouliaá sorprenden: los aviones "nos envenenan"

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez en un jurado popular

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez en un jurado popular

Intentan anular el GPS del avión de la ministra Margarita Robles a su paso por Rusia

Intentan anular el GPS del avión de la ministra Margarita Robles a su paso por Rusia

Detenido un sacerdote de vacaciones en Torremolinos por portar cocaína rosa

Detenido un sacerdote de vacaciones en Torremolinos por portar cocaína rosa

Se compra un iPhone 17 en Tailandia y su precio sorprende: mucho más barato que en España

Se compra un iPhone 17 en Tailandia y su precio sorprende: mucho más barato que en España

Muere una niña de 14 años tras someterse a una cirugía de aumento de pecho

Muere una niña de 14 años tras someterse a una cirugía de aumento de pecho

Confirmado por el BOE: el inesperado puente que llega en pleno otoño

Confirmado por el BOE: el inesperado puente que llega en pleno otoño

Muere Mariví Fernández Palacios: colaboradora de María Teresa Campos o Carlos Herrera

Muere Mariví Fernández Palacios: colaboradora de María Teresa Campos o Carlos Herrera