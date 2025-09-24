Intentan anular el GPS del avión de la ministra Margarita Robles a su paso por Rusia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sufrido un intento de boicot en el sistema GPS del avión en el que se trasladaba cuando se encontraba sobrevolando el territorio ruso de Kaliningrado, enclavado en el continente Europeo y a orillas del Báltico.

La situación ha consistido en un intento de inutilizar el GPS del avión militarizado. Sin embargo, no ha tenido efectos reales, ya que la aeronave recibe todas las indicaciones a través de un satélite militar. Este tipo de incidentes son habituales al sobrevolar Kaliningrado, tanto en aviones civiles como militares.

El ataque se produjo al sobrevolar Kaliningrado Envato Elements

En el avión también viajaban familiares de los desplegados en el Destacamento VILKAS, así como periodistas que estaban acompañando a la ministra en su visita a la base, donde también se reúne con su homóloga lituana para desarrollar acciones coordinadas con la OTAN para la disuasión de Rusia.

También Von der Leyen

El suceso que ha experimentado la ministra Margarita Robles es similar al que experimentó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a comienzos de septiembre. Su avión estaba viajando a Bulgaria cuando sufrió interferencias en el sistema GPS, que impidieron el uso de los aparatos electrónicos, por lo que tuvo que aterrizar manualmente, con los pilotos consultando mapas físicos. Todas las sospechas apuntaron entonces a Moscú.

"Las autoridades búlgaras sospechan que esta interferencia flagrante fue perpetrada por Rusia", declaró entonces un portavoz del Ejecutivo comunitario, que indicó que la alerta provino de Bulgaria. En todo caso, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó cualquier responsabilidad del régimen ruso en este suceso.

Todos estos hechos se producen en un contexto de fuerte tensión política ante la invasión rusa de Ucrania y el papel que debe adoptar Europa para solucionar una crisis que se extiende en el tiempo. Recientemente, también se han denunciado otros sucesos como la violación del espacio aéreo de Polonia y Estonia por parte de Rusia, o la presencia de drones no comerciales en los aeropuertos de Copenhage y Oslo.