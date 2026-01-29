Por qué las azafatas saludan a cada pasajero en el avión: no es lo que crees

Siempre que viajamos en un avión, tenemos que soportar el engorroso momento de circular por toda la terminal del aeropuerto, pasar duros controles de seguridad y fijarnos de llegar a la puerta de embarque a tiempo.

Cuando ya hemos pasado toda esta experiencia, repentinamente llegamos al avión y todo cambia. Los auxiliares o azafatas de vuelo nos saludan individualmente con total educación e incluso mostrando afecto antes de dirigirnos a nuestro asiento.

Sin embargo, esta actitud no está solo relacionada con ser educado, cortés o simplemente buenas formas. En realidad tiene algo detrás, como revela la azafata y tiktoker MrsMiva en sus redes sociales.

El verdadero motivo del saludo cordial de las azafatas: qué implica

Aunque parezca un simple saludo inofensivo, la realidad es que este gesto es una excusa para realizar una evaluación visual completa de cada pasajero antes del despegue, como explica MrsMiva.

Los auxiliares de vuelo aprovechan el proceso del embarque para comprobar si todos los pasajeros que han adquirido el billete pueden volar y están en condiciones. Los auxiliares de vuelo comprueban así que los pasajeros no están "demasiado borrachos o enfermos para volar". Además, también aclara que el saludo sirve a los asistentes de vuelo para identificar quién podría ser de ayuda en caso de emergencia.

El objetivo en todo momento es garantizar las buenas condiciones del vuelo para llegar a su destino sin complicaciones. Además, otras azafatas han explicado en los comentarios que estar físicamente apto es fundamental para los pasajeros sentados cerca de las salidas de emergencia, por lo que los auxiliares lo comprueban en la puerta.