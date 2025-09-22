Los Replicantes
Buscar
Usuario

Noticias

Pintan la bandera palestina en los baches de Xirivella (Valencia) para que los arreglen

Un nuevo revuelo ha comenzado en un pueblo de Valencia tras la eliminación de una pintada con la bandera palestina.

Pintan la bandera palestina en los baches de Xirivella (Valencia) para que los arreglen
Bandera palestina Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

22 Septiembre 2025 15:31 (hace 11 horas)

El pasado viernes, 19 de septiembre, apareció una pintada a primera hora de la mañana en las escaleras de una céntrica calle de Xirivella que correspondía a la bandera de Palestina. A las 7.55 horas los vecinos podían ver el símbolo palestino en el suelo, pasados 20 minutos, la Brigada Municipal estaba eliminándolo.

Vídeos Los Replicantes

Algunas personas allí presentes sugirieron que podían hacer lo mismo con los baches que hay por el pueblo para que el Ayuntamiento actúe así de rápido y los arregle. Esta petición medio en broma se ha tomado muy en serio por alguien que se ha dedicado a hacer pintadas.

Más banderas palestinas y declaraciones

Hay un camino agrícola junto a unas vías del tren en esta región donde los baches son varios. Estos resaltos han aparecido pintados con la bandera palestina. Un usuario de la red social X, José Vico, se ha encargado de enseñárnoslo y asegura: "En Xirivella, el otro día pintaron una escalera con la bandera de Palestina, a las horas, el ayuntamiento del PP y Vox, mandó a los operarios a pintar la escalera. Bien, pues han pintado los baches de la carretera, con la bandera de Palestina, para ver si así los arreglan".

La portavoz de Podemos del municipio valenciano, Karin Jasen, aclara: "Pues sí, la gente de mi pueblo es creativa y aceptaron el reto planteado ayer... Veremos reacción de la alcaldesa y mientras: acción y concienciación".

PP y Vox han justificado la eliminación de las pintadas con lo siguiente: "Aquí residen personas de 91 nacionalidades distintas que, a pesar de las guerras y conflictos que lamentablemente se viven en muchos países, conviven en paz y respeto mutuo. Ese es el valor que debemos proteger siempre".

Jasen deja claro que el mensaje que quería transmitir la derecha no ha llegado a la población y habla sobre la pintada: "Si la alcaldesa la hubiera dejado, la gente se hubiese olvidado a los dos días de ella. Pero actuando tan rápido mandando a los operarios en media hora solo ha conseguido indignar a la gente, porque el resto del pueblo está abandonado. Para esto sí hay medios, para el resto de necesidades parece que no".

El camino agrario donde han aparecido las pintadas es bastante transitado por los trabajadores del sector. La reparación de esta travesía sería clave para la comodidad de quienes lo transitan, pero se cree que no se va a arreglar y que la pintada de las banderas no ha alcanzado su propósito.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. El truco para ser feliz después de los 60 años, según un estudio
  7. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  8. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  9. Feijóo se mofa del derecho a las vacaciones: "Están sobrevaloradas"
  10. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
Artículos relacionados
Profesores denuncian no poder apoyar a Palestina en los colegios por órdenes de Ayuso

Profesores denuncian no poder apoyar a Palestina en los colegios por órdenes de Ayuso

Suspendido el final de la etapa de la Vuelta en Bilbao por las protestas por Palestina

Suspendido el final de la etapa de la Vuelta en Bilbao por las protestas por Palestina

Un cura oficia una misa con la bandera de Palestina: "No podemos quedarnos en silencio"

Un cura oficia una misa con la bandera de Palestina: "No podemos quedarnos en silencio"

PP y VOX tumban en Europa un informe humanitario por los 55.000 muertos en Palestina

PP y VOX tumban en Europa un informe humanitario por los 55.000 muertos en Palestina

Contenidos que te pueden interesar
Hasta 3.000 euros al mes: Austria busca trabajadores españoles en el SEPE

Hasta 3.000 euros al mes: Austria busca trabajadores españoles en el SEPE

Piden colaboración ciudadana para localizar a Geraldine: desaparecida en Almería

Piden colaboración ciudadana para localizar a Geraldine: desaparecida en Almería

Alerta sanitaria por un brote de vibriosis: cinco muertos y decenas de afectados

Alerta sanitaria por un brote de vibriosis: cinco muertos y decenas de afectados

La jueza envía al novio de Ayuso al banquillo por fraude fiscal

La jueza envía al novio de Ayuso al banquillo por fraude fiscal

Pintan la bandera palestina en los baches de Xirivella (Valencia) para que los arreglen

Pintan la bandera palestina en los baches de Xirivella (Valencia) para que los arreglen

La muerte de una vaca arrollada destapa un cuerpo humano en Gijón: dio a luz en el impacto

La muerte de una vaca arrollada destapa un cuerpo humano en Gijón: dio a luz en el impacto

Cinco años de prisión y una multa para un vigués por arrojar cocaína a la policía

Cinco años de prisión y una multa para un vigués por arrojar cocaína a la policía

Ya es oficial: Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá reconocen el Estado de Palestina

Ya es oficial: Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá reconocen el Estado de Palestina