Pintan la bandera palestina en los baches de Xirivella (Valencia) para que los arreglen

El pasado viernes, 19 de septiembre, apareció una pintada a primera hora de la mañana en las escaleras de una céntrica calle de Xirivella que correspondía a la bandera de Palestina. A las 7.55 horas los vecinos podían ver el símbolo palestino en el suelo, pasados 20 minutos, la Brigada Municipal estaba eliminándolo.

Algunas personas allí presentes sugirieron que podían hacer lo mismo con los baches que hay por el pueblo para que el Ayuntamiento actúe así de rápido y los arregle. Esta petición medio en broma se ha tomado muy en serio por alguien que se ha dedicado a hacer pintadas.

Más banderas palestinas y declaraciones

Hay un camino agrícola junto a unas vías del tren en esta región donde los baches son varios. Estos resaltos han aparecido pintados con la bandera palestina. Un usuario de la red social X, José Vico, se ha encargado de enseñárnoslo y asegura: "En Xirivella, el otro día pintaron una escalera con la bandera de Palestina, a las horas, el ayuntamiento del PP y Vox, mandó a los operarios a pintar la escalera. Bien, pues han pintado los baches de la carretera, con la bandera de Palestina, para ver si así los arreglan".

La portavoz de Podemos del municipio valenciano, Karin Jasen, aclara: "Pues sí, la gente de mi pueblo es creativa y aceptaron el reto planteado ayer... Veremos reacción de la alcaldesa y mientras: acción y concienciación".

PP y Vox han justificado la eliminación de las pintadas con lo siguiente: "Aquí residen personas de 91 nacionalidades distintas que, a pesar de las guerras y conflictos que lamentablemente se viven en muchos países, conviven en paz y respeto mutuo. Ese es el valor que debemos proteger siempre".

Jasen deja claro que el mensaje que quería transmitir la derecha no ha llegado a la población y habla sobre la pintada: "Si la alcaldesa la hubiera dejado, la gente se hubiese olvidado a los dos días de ella. Pero actuando tan rápido mandando a los operarios en media hora solo ha conseguido indignar a la gente, porque el resto del pueblo está abandonado. Para esto sí hay medios, para el resto de necesidades parece que no".

El camino agrario donde han aparecido las pintadas es bastante transitado por los trabajadores del sector. La reparación de esta travesía sería clave para la comodidad de quienes lo transitan, pero se cree que no se va a arreglar y que la pintada de las banderas no ha alcanzado su propósito.