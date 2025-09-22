Los Replicantes
Ya es oficial: Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá reconocen el Estado de Palestina

Estos son los nuevos países que se suman a reconocer a Palestina como un Estado, ante esto la respuesta de Netanyahu es clara.

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido Foto: CC
22 Septiembre 2025 12:48 (hace 2 horas)

Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal comunicaron ayer, 21 de septiembre, el reconocimiento simbólico del Estado de Palestina a las puertas de la Asamblea General de Naciones Unidas. Con estos nuevos apoyos ya son unos 150 países los que se suman al reconocimiento del país afectado.

Declaraciones de los representantes de estos países

Destacan las palabras del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, que quiso mostrar su apoyo en la red social X: "Hoy, para revivir la esperanza de la paz para palestinos e israelíes y una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina".

El jefe británico ha publicado un vídeo junto a esas palabras, donde afirma: "Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable".

Starmer no ha sido el único que se ha pronunciado a favor de la paz entre los dos Estados. Canadá asegura que este reconocimiento es necesario, pues significa "un paso necesario para preservar la solución de dos Estados, dada la insostenible naturaleza de la situación actual".

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, apuntó: "Australia reconoce las aspiraciones legítimas y de larga data del pueblo de Palestina a tener un Estado propio".

Respuesta de Netanyahu

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, dejó claro que "no habrá un Estado palestino". También ha asegurado que después de la reunión de la Asamblea General de la ONU dará una respuesta ante la decisión que se establezca.

Ante el reconocimiento de los países del Estado de Palestina por los ataques israelíes, Netanyahu les contesta: "Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán".

