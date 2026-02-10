Los Replicantes
Piden colaboración para buscar a Alberto: joven vulnerable de San Sebastián de los Reyes

La desaparición del joven en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes ha sido calificada de alta vulnerabilidad.

Alberto H.C., desaparecido en San Sebastián de los Reyes (Madrid) Foto: SOS Desaparecidos
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

10 Febrero 2026 18:50 (hace 5 horas)

Piden colaboración ciudadana para localizar a Alberto H.C. Se trata de un joven de 23 años que desapareció en la localidad de San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde se le vio por última vez el 6 de febrero.

Este caso ha sido catalogado como de alta vulnerabilidad, por lo que se ha incrementado la preocupación y urgencia por conocer su paradero. Por este motivo, se llama a la colaboración de todos para lograr cualquier información que sea vital.

La Asociación SOS Desaparecidos ha reclamado la máxima colaboración ciudadana. Todavía no se han logrado avances oficiales desde que se perdió su paradero el 6 de febrero y las labores de búsqueda continúan hacia adelante. Esta es la descripción que se ha aportado

  • Nombre: Alberto H.C.
  • Edad: 23 años
  • Altura: 1,70 metros
  • Complexión: delgada
  • Ojos: marrones
  • Pelo: negro

    • El caso se ha tratado como de alta vulnerabilidad. Esta alarma se activa cuando concurren factores personales o sociales que pueden poner en riesgo al desaparecido. Las autoridades priorizan este tipo de búsquedas y refuerzan los canales de difusión.

    Cualquier dato puede ser vital

    La Asociación SOS Desaparecidos ha compartido varios canales para contactar en el caso de tener información. Además del 091 de la Policía Nacional, también se puede llamar al 868286726 así como enviar un correo electrónico a [email protected] para comunicar cualquier dato que pueda ayudar en su búsqueda.

    Las labores de búsqueda no se limitan a San Sebastián de los Reyes, ya que se trata de una zona muy conectada con redes de transporte público, por lo que se extiende en estos momentos a otras zonas de la capital. Cualquiera que crea haber visto a Alberto o disponga de información relevante debe comunicarlo cuanto antes a las autoridades.

