Vuelve Disney Channel a España: cómo se puede sintonizar en la televisión desde abril

Hace ya más de un año que la mítica cadena estadounidense Disney Channel, dedicada al público infantil y juvenil, cesó sus emisiones en España. Durante este tiempo, su espacio fue ocupado por Disney Junior, un canal de pago centrado en contenidos para niños de entre 2 y 6 años.

A partir del 1 de abril, Disney Junior recuperará la marca Disney Channel y ampliará su programación más allá de los contenidos dirigidos a los más pequeños. En esta nueva etapa, el canal incluirá también ofertas destinadas a menores de entre 6 y 11 años, con series como Los Green en la ciudad o Austin y Ally.

El regreso se producirá, al igual que en su última etapa, a través de operadores de pago, aunque los bloques infantiles seguirán identificándose claramente con el logotipo de Disney Jr.

Una cadena con historia en España

Disney Channel nació en Estados Unidos en 1983 y llegó a España en 1998 como canal temático de pago. No fue hasta 2008 cuando pasó a emitirse en abierto a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT), lo que permitió su llegada a millones de hogares.

En sus últimos años en abierto, el canal registró una audiencia mensual de entre el 0,6 % y el 0,9 % de cuota de pantalla, según datos de Fifty5Blue. Estas cifras quedaban lejos de los niveles alcanzados antes de 2019 y de la irrupción de Disney+, cuando llegó a superar el 1,4 % de share.

Entre sus mejores registros destacan el 2,4 % de cuota en junio y julio de 2010, impulsado por la telenovela Patito Feo, o el 4% alcanzado en 2016 con la emisión en prime time de El Rey León.

Producciones españolas y cantera de artistas

Aunque el canal fue inicialmente la puerta de entrada en España de numerosas producciones estadounidenses, con el tiempo también apostó por contenidos propios. Programas como Art Attack, presentado por Jordi Cruz, comenzaron en Disney Channel antes de emitirse en otras cadenas nacionales como Telecinco o Antena 3.

Entre las producciones nacionales destacaron series como Cambio de clase (2006-2009), que dio a conocer a intérpretes como Andrea Guasch, o el concurso musical My Camp Rock (2009-2010), cuya ganadora fue Lucía Gil y en el que también participó Roi Méndez, semifinalista de la novena edición de Operación Triunfo.

Posteriormente, tanto Guasch como Gil protagonizaron la serie La gira (2011). La segunda edición de My Camp Rock tuvo como vencedora a Ana Mena, hoy una de las artistas más reconocidas del panorama musical español.

Ventana a los grandes éxitos internacionales

Disney Channel fue además la plataforma de difusión en España de numerosos títulos que marcaron a varias generaciones. Entre ellos destacan High School Musical, Hannah Montana, Zack y Cody, Camp Rock, Phineas y Ferb, Gravity Falls, Los descendientes o Los magos de Waverly Place, serie que lanzó al estrellato a Selena Gómez.

Un cambio de estrategia en el consumo infantil

Disney+ principal apuesta de la compañia.. Disney+

El regreso del canal se produce en un contexto marcado por el cambio de hábitos de consumo audiovisual entre los más jóvenes, cada vez más orientados hacia plataformas digitales como YouTube o servicios de streaming como Disney+.

En 2025, Disney Junior ocupaba el puesto 29 entre los canales temáticos de pago más vistos en España, según el informe de Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue. Su cuota era del 0,1% en el total de la televisión y del 0,6% en el ámbito de la televisión de pago, lo que suponía unos 5,5 millones de espectadores.

Aunque la principal apuesta de la compañía sigue siendo Disney+, el grupo mantiene en España varios canales lineales de pago, como Star (antigua Fox), Baby TV, y los documentales National Geographic y National Geographic Wild, disponibles en plataformas como Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV o Euskaltel.