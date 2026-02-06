Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda

Rosa Rodríguez ha entrado en la historia de 'Pasapalabra' al ganar el mayor bote entregado hasta la fecha: 2.716.000 euros. La concursante coruñesa de origen argentino cerró el Rosco tras una trayectoria de 307 programas, un recorrido que la ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de esta etapa del concurso.

Pero la cifra anunciada no es la que acaba quedándose el ganador, al tratarse de un premio televisivo, se aplica una retención inicial del 19%, que en este caso ronda los 516.040 euros. Después, el premio se regulariza en el IRPF como ganancia y la factura final depende, entre otros factores, de su nivel de ingresos y de la comunidad autónoma en la que tribute.

En este caso con los datos calculados a partir de la plataforma TaxDown, al tributar en Galicia el tipo total aproximado sería de 46,39%: un 24,09% del tramo estatal y un 22,30% del tramo autonómico gallego. Con esa estimación, la Agencia Tributaria recaudaría unos 654.300 euros y la Hacienda gallega alrededor de 605.700 euros: en total, más de 1,26 millones en impuestos, por lo que el premio neto quedaría en torno a 1,46 millones de euros.

¿Y si hubiese ganado Manu?

Rosa Rodríguez y Manu Pascual han batallado por el bote de Pasapalabra Atresmedia

Si, por el contrario, Manu hubiese ganado el bote, la cantidad neta del premio habría sido algo mayor por un motivo fiscal: reside en la Comunidad de Madrid, donde el tramo autonómico del IRPF es más bajo que en Galicia. Según los cálculos difundidos, Manu habría tributado en torno al 44,42% del premio, frente al 46,39% estimado para Rosa en Galicia. Esa diferencia se traduciría en que Hacienda se quedaría con unos 54.000 euros menos.

Aunque no se llevó el bote, Manu no se fue con las manos vacías, y al quedar eliminado tras la victoria de Rosa, se quedó con el dinero acumulado durante su etapa en el programa, 270.600 euros, fruto de sus victorias parciales.

El duelo final con Manu Pascual se resolvió con un Rosco muy igualado, después de meses de enfrentamientos diarios que habían llevado el bote a una cifra récord. Ambos llegaron a rozarlo en varias ocasiones, y el desenlace se decidió cuando Rosa completó el Rosco con la palabra "Morrall", en un cierre que dejó sin margen a su rival.

🔵 ESTE MOMENTO. ¡Todavía estamos temblando!



🏆 El bote más grande de la historia de #Pasapalabra ya tiene nombre y apellidos. #PasapalabraBote



▶️ https://t.co/Gj8i1HUe3Rpic.twitter.com/YWFQXPeCVn — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 5, 2026

Con el mayor bote en la historia del programa ya resuelto, 'Pasapalabra' cierra una de sus etapas más seguidas: Rosa entra en el palmarés tras 307 programas y Manu se despide con un premio acumulado importante. A partir de ahora, el foco pasa del plató a la Agencia Tributaria: un recordatorio de que la cifra anunciada es solo el punto de partida.