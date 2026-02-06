Los Replicantes
Buscar

Televisión

Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda

La coruñesa de origen argentino hace historia, pero ¿cuánto cobrará realmente y con cuánto dinero se queda Hacienda?.

Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda
Rosa Rodríguez, ganadora del bote récord de 'Pasapalabra' Foto: AtresMedia
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

06 Febrero 2026 13:43 (hace 5 horas)

Rosa Rodríguez ha entrado en la historia de 'Pasapalabra' al ganar el mayor bote entregado hasta la fecha: 2.716.000 euros. La concursante coruñesa de origen argentino cerró el Rosco tras una trayectoria de 307 programas, un recorrido que la ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de esta etapa del concurso.

Vídeos Los Replicantes

Pero la cifra anunciada no es la que acaba quedándose el ganador, al tratarse de un premio televisivo, se aplica una retención inicial del 19%, que en este caso ronda los 516.040 euros. Después, el premio se regulariza en el IRPF como ganancia y la factura final depende, entre otros factores, de su nivel de ingresos y de la comunidad autónoma en la que tribute.

En este caso con los datos calculados a partir de la plataforma TaxDown, al tributar en Galicia el tipo total aproximado sería de 46,39%: un 24,09% del tramo estatal y un 22,30% del tramo autonómico gallego. Con esa estimación, la Agencia Tributaria recaudaría unos 654.300 euros y la Hacienda gallega alrededor de 605.700 euros: en total, más de 1,26 millones en impuestos, por lo que el premio neto quedaría en torno a 1,46 millones de euros.

¿Y si hubiese ganado Manu?

Rosa Rodríguez y Manu Pascual han batallado por el bote de Pasapalabra
Rosa Rodríguez y Manu Pascual han batallado por el bote de Pasapalabra Atresmedia

Si, por el contrario, Manu hubiese ganado el bote, la cantidad neta del premio habría sido algo mayor por un motivo fiscal: reside en la Comunidad de Madrid, donde el tramo autonómico del IRPF es más bajo que en Galicia. Según los cálculos difundidos, Manu habría tributado en torno al 44,42% del premio, frente al 46,39% estimado para Rosa en Galicia. Esa diferencia se traduciría en que Hacienda se quedaría con unos 54.000 euros menos.

Aunque no se llevó el bote, Manu no se fue con las manos vacías, y al quedar eliminado tras la victoria de Rosa, se quedó con el dinero acumulado durante su etapa en el programa, 270.600 euros, fruto de sus victorias parciales.

El duelo final con Manu Pascual se resolvió con un Rosco muy igualado, después de meses de enfrentamientos diarios que habían llevado el bote a una cifra récord. Ambos llegaron a rozarlo en varias ocasiones, y el desenlace se decidió cuando Rosa completó el Rosco con la palabra "Morrall", en un cierre que dejó sin margen a su rival.

Con el mayor bote en la historia del programa ya resuelto, 'Pasapalabra' cierra una de sus etapas más seguidas: Rosa entra en el palmarés tras 307 programas y Manu se despide con un premio acumulado importante. A partir de ahora, el foco pasa del plató a la Agencia Tributaria: un recordatorio de que la cifra anunciada es solo el punto de partida.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
El dinero que ha recibido Óscar Díaz tras ganar el bote de 'Pasapalabra' y la retención de Hacienda

El dinero que ha recibido Óscar Díaz tras ganar el bote de 'Pasapalabra' y la retención de Hacienda

Todos los ganadores de la historia de 'Pasapalabra': el dineral que se han embolsado

Todos los ganadores de la historia de 'Pasapalabra': el dineral que se han embolsado

Adiós Verifactu: por qué Hacienda retrasa su entrada en vigor y anuncia nueva fecha

Adiós Verifactu: por qué Hacienda retrasa su entrada en vigor y anuncia nueva fecha

Alerta de experto fiscal: cómo actuar si no recibes este aviso de Hacienda el 30 de junio

Alerta de experto fiscal: cómo actuar si no recibes este aviso de Hacienda el 30 de junio

Contenidos que te pueden interesar
Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora

Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora

Por qué el Gobierno vasco concede libertad al ex jefe de ETA Txeroki entre semana

Por qué el Gobierno vasco concede libertad al ex jefe de ETA Txeroki entre semana

Alerta alimentaria: retiran esta leche en polvo para bebés del supermercado

Alerta alimentaria: retiran esta leche en polvo para bebés del supermercado

De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez

De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez

Adiós Mercadona: retira estas secciones de sus supermercados

Adiós Mercadona: retira estas secciones de sus supermercados

Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda

Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda

Adiós a viajes con mascotas en la Unión Europea: nueva normativa desde el 22 de abril

Adiós a viajes con mascotas en la Unión Europea: nueva normativa desde el 22 de abril

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema