Alerta de experto fiscal: cómo actuar si no recibes este aviso de Hacienda el 30 de junio

Este 30 de junio finaliza el plazo para presentar la declaración de la renta del último ejercicio fiscal. Los contribuyentes están obligados a seguir este trámite antes de que finalice el plazo establecido, puesto que puede acarrear serias consecuencias.

Aquellas personas que no entreguen su declaración a tiempo se pueden enfrentar a sanciones económicas, que incluyen recargos por declaración extemporánea, intereses de demora y hasta multas por infracción tributaria. Además, cuando el resultado sale a devolver, el retraso podría generar una demora en la devolución de impuestos.

Pero no solo se reduce al simple trámite de presentar la declaración de la renta. Además, hay que tener en cuenta que es necesario tener constancia de la respuesta de Hacienda para saber en qué estado se encuentra la declaración y si todo ha salido bien.

El aviso de Hacienda que debes recibir

Con el objetivo de evitar problemas de última hora, el experto fiscal en redes sociales @tu_blog_fiscal ha respondido a una de las dudas más habituales sobre el cierre de la Renta. "Todos a comprobar si os ha llegado este recibo al banco hoy 30 de junio, si os salió a pagar en la Renta", lanza tajantemente.

De este modo, es importante revisar si te ha llegado un recibo de la Agencia Tributaria en caso de que la declaración te saliera a pagar. El importe del recibo dependerá del método de pago que utilizaste a la hora de hacer la declaración.

Si se ha empleado el pago en dos plazos, el primero se ingresará el 30 de junio y el segundo cargo llegará el 5 de noviembre. Si solo es un pago, se realizará totalmente el 30 de junio. En el caso de una solicitud de aplazamiento, dependerá del mes que se concedió, pero los cargos llegan los días 5 y 20 del mes.

Si no has recibido el aviso, accede a Consultar/Modificar domiciliaciones en la página de la Agencia Tributaria, donde puedes consultar los justificantes. Cuando se ha recibido dicho justificante, se debe acudir a 'Diligencia' para confirmar si el pago se ha realizado con éxito. Si no consta la orden de domiciliación, se debe contactar con el banco. Si sucede, habrá que realizar el pago manualmente cuanto antes.