La Fiscalía descarta delito en Mónica Oltra: fue acusada de encubrir abusos de su exmarido

La Fiscalía de Valencia descarta delito en la vicepresidenta y ex consellera de Igualdad de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. La ex dirigente de Compromís había sido procesada en una causa por el presunto encubrimiento de los presuntos abusos sexuales de su ex marido entre 2016 y 2017 a una menor tutelada en un centro que dependía directamente de su conselleria.

"Los hechos relatados no son constitutivos de infracción criminal alguna", sentencia tajantemente el escrito de calificación del ministerio público. La Fiscalía sostiene que, al no apreciar delito, ni pedirá pena de prisión ni multa y descarta causa.

Por esta causa, Mónica Oltra se vio obligada a renunciar a su cargo en la Generalitat Valenciana y a renunciar de todos sus cargos políticos. Por entonces gobernaba junto a Ximo Puig, un Ejecutivo que cayó en las siguientes elecciones, que pusieron a Carlos Mazón (PP) al mando.

Un caso en los juzgados

La causa comenzó en 2017, cuando una menor que entonces tenía 14 años denunció abusos de un educador del turno de noche del Centro de Menores. La joven relató que entraba de noche en su habitación, le cogía la mano y se masturbaba.

La Fiscalía señala que la relación entre Oltra y su ex marido estaba ya muy deteriorada por entonces. El divorcio se produjo en 2018 y por entonces ya se reducía tan solo a compartir la educación de sus hijos. Sin embargo, se vio involucrada en la causa.

El caso ha sufrido todo tipo de vaivenes en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia lo archivó en abril de 2024 al estimar que la exvicepresidenta no maniobró para encubrir los abusos de su exmarido, condenado a cinco años de cárcel.

Después, se volvió a reabrir en la Audiencia de Valencia tras estimar los recursos de la víctima y las dos acusaciones populares personadas: Vox y Gobierna, una entidad vinculada a la agitadora ultra Cristina Seguí. El abogado de la joven fue el líder de la formación neonazi España 2000, José Luis Roberto, también empresario de seguridad.

Por entonces, la Audiencia de Valencia sostuvo que había indicios "plausibles" de delitos y que no se podía descartar la infracción penal. Además, apuntó que las responsabilidades del caso se debían dilucidar en el juicio oral. La víctima pide tres años y medio de cárcel y 12 de inhabilitación a Oltra, como VOX.