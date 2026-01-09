Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados

Caos ferroviario. La compañía privada de alta velocidad Ouigo, de origen francés, ha suprimido repentinamente 15.000 plazas de tren entre Madrid y Andalucía alegando "razones operativas".

Esta supresión de ocho servicios diarios de viernes a lunes y seis de martes a jueves en las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga ha provocado la cancelación de gran parte de los servicios de Ouigo en el Corredor Sur entre el 9 y 22 de enero.

"Lamentamos profundamente cualquier inconveniente que esta situación haya podido ocasionar a nuestros viajeros", se ha disculpado la compañía a través de un comunicado público.

La respuesta de Renfe

Ante el caos ferroviario que ha generado esta repentina decisión, la empresa pública Renfe ha reaccionado inmediatamente programando este viernes 9 de enero dos trenes especiales para el Corredor Sur para atender a las personas que se han quedado sin poder viajar.

La compañía ha explicado que se trata de dos servicios especiales entre Madrid y Sevilla que están gestionados con trenes Avlo, su marca 'low cost', con precios desde los 7 euros. Estos billetes se pueden adquirir en la página web de Renfe y en las estaciones.

El primero de los trenes ha partido este viernes 9 de enero a las 12:00 horas, con un Avlo Madrid-Sevilla. El siguiente saldrá desde la capital hispalense con destino hacia Madrid a las 17:17 horas.

Renfe estará pendiente de la demanda de viajes para reforzar la capacidad de sus trenes en el corredor señalado y, si fuera necesario, también programará servicios especiales adicionales para atender a los viajeros afectados por las cancelaciones en el trayecto Madrid-Málaga en ambos sentidos.

Renfe ha respondido a las cancelaciones de viajes programando servicios especiales de Avlo CC

La operadora de trenes, de propiedad pública, recuerda que su normativa establece medidas para proteger a los viajeros. Si en un plazo de 100 minutos después de la hora prevista de salida no se ofrece una solución, ellos pueden buscar un transporte público alternativo y la empresa deberá devolver el coste del billete que hayan tenido que adquirir.