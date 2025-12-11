Adiós a viajes baratos: Renfe, Iryo y Ouigo suben sus precios

Adiós a los viajes en formato 'low cost' en alta velocidad. La llegada de nueva competencia al sector ha permitido reducir sensiblemente los precios, trasladando gran parte del tráfico que priorizaba el avión a una modalidad más sostenible.

Este tránsito del avión a la alta velocidad se aprecia, sobre todo, en rutas muy demandadas dentro del territorio nacional, como Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Alicante, Madrid-Valencia o Madrid-Sevilla.

El sector ferroviario ha consolidado su liberalización CC

Los precios competitivos han permitido democratizar el uso de la alta velocidad, teniendo en cuenta que España es uno de los países líderes en infraestructuras a nivel internacional. Nuestro país cuenta con la red de AVE más extensa de Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de China, con más de 4.000 kilómetros.

Subidas de precios en alta velocidad: se prioriza la rentabilidad

Tras este traslado de demanda y una competencia feroz en el sector, los operadores Renfe, Ouigo e Iryo inician ahora un proceso de subidas de precios para priorizar la rentabilidad de sus operaciones. Ya se percibió en 2024, cuando únicamente se rebajó el precio en la línea Madrid-Málaga por la entrada de Iryo.

El viaje más afectado por las subidas es el corredor Madrid-Barcelona, que también se ha visto impactado por la salida de Avlo, la marca 'low cost' de Renfe, que cesó sus operaciones en septiembre tras retirar sus cinco trenes Avril por problemas operativos.

Aun así, los precios no alcanzan los importes previos a la liberalización del sector. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destaca que, pese al incremento interanual, los billetes siguen siendo un 26% más baratos respecto a antes de la liberalización.

Sin embargo, las tarifas han subido en este corredor una media del 25% respecto al tercer trimestre de 2024, aunque algunos operadores, como Iryo, llegaron a incrementar los precios hasta un 52,9%, alcanzando una media de 63 euros por trayecto.

En la misma línea, Renfe también elevó sus precios hasta un 1,3%, situándose en una media de 70,8 euros por trayecto, mientras que, en el caso de Ouigo, los billetes son un 20% más caros, superando los 50 euros de media. Pese a estos incrementos, el descenso de viajeros fue de tan solo el 0,3% interanual.

Las subidas se extienden a otros tramos. En el caso de Madrid-Sevilla, hubo una breve bajada por la irrupción de Ouigo, aunque los competidores incrementaron sus tarifas en términos generales. Estos aumentos también se registran en Levante, Alicante o Málaga. En este último destino, los incrementos de hasta un 15,3% no impidieron una fuerte subida del tránsito de viajeros, con un 17% más respecto al año anterior.

Todos estos incrementos pueden responder a una nueva realidad en la alta velocidad española. La llegada de competencia a Renfe provocó un descenso abrupto de los precios, pero con la consolidación de todos los operadores, el sector parece encaminarse hacia un nuevo escenario de estabilización.

En cualquier caso, la competencia sigue ofreciendo mejores condiciones para los viajeros, que disponen de una mayor oferta y de la posibilidad de beneficiarse de revisiones tarifarias o promociones. Esta subida se daba por descontada y ya fue anticipada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha criticado en reiteradas ocasiones a Ouigo por competir en precio e incluso arrastrar a pérdidas al resto.