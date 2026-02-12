Los Replicantes
El nuevo destino de moda para los turistas cerca de España: sol, playa y bebidas a 2,50 €

Sharm el-Sheikh gana tirón entre los británicos por sus precios y su clima suave, con sol y temperaturas de 24-26ºC incluso en invierno.

Playa paradisíaca Foto: Envato Elements
Ainhoa Pino

12 Febrero 2026 17:27 (hace 2 horas)

Sharm el Sheikh es una ciudad turística situada en el extremo sur de la Península del Sinaí, a orillas del mar Rojo. Su perfil es el de un destino de 'resort': hoteles, oferta de playa y actividades acuáticas, con excursiones a enclaves naturales y culturales del entorno.

Muchos turistas británicos la están eligiendo como alternativa a destinos tradicionales (y más caros) de invierno, empujados por dos factores: clima suave y precios. Las temperaturas habituales se sitúan en torno a 24-26 ºC y destaca el atractivo de los 'todo incluido' frente al encarecimiento de otros viajes.

Los turistas cada vez apuestan más por destinos asequibles sin renunciar la sol y playa
Los turistas cada vez apuestan más por destinos asequibles sin renunciar la sol y playa Envato Elements

Este argumento del 'bolsillo' aparece respaldado por el listado de easyJet sobre escapadas de sol en invierno: para Sharm el Sheikh menciona una cerveza en torno a las 2,50 libras y una comida para cuatro por unas 65 libras, además de 9-10 horas de sol diarias.

Precauciones antes de viajar

El tirón de Sharm el Sheikh se explica por la combinación de sol invernal y precios competitivos que destacan encuestas y rankings turísticos. Pero, si se elige este destino, conviene extremar las precauciones, ya que hay ciertas zonas de la región al norte de Egipto que pueden presentar riesgos.

Y, como en todo viaje, conviene hacer un 'check' básico antes de cerrar el viaje. Las recomendaciones oficiales recuerdan que, en términos generales, se exige pasaporte con una validez mínima de seis meses y que los requisitos de entrada (incluido el visado) pueden variar según la nacionalidad y el tipo de estancia, por lo que se aconseja confirmarlos en fuentes oficiales y con el operador aéreo.

También es recomendable viajar con un seguro que cubra asistencia médica y evacuación, especialmente si se van a realizar actividades como excursiones o deportes acuáticos. El Gobierno británico, por ejemplo, insiste en contratar un seguro adecuado que cubra el itinerario, las actividades y los gastos ante una emergencia, y en contar con una póliza para tratamiento local o evacuación médica imprevista.

