Rescate insólito en China: cortan un candado atrapado en la nariz de un niño

El incidente ocurrió en Huaihua (China), cuando un niño terminó con un candado de combinación atrapado en sus orificios nasales. Según los medios que recogen el caso, el menor lo introdujo por curiosidad y el problema llegó después: no podían abrirlo porque nadie sabía la combinación y retirarlo a la fuerza podía provocarle daño.

Sus padres intentaron ayudarle, pero al ver que el candado no salía y que el niño sentía dolor, optaron por pedir ayuda profesional. Fue entonces cuando intervino el servicio de emergencias. Los bomberos valoraron que manipularlo con herramientas cerca de la nariz era arriesgado y eligieron una solución más controlada.

¿Cómo se lo retiraron?

La actuación consistió en cortar el candado con una cizalla para liberar la pieza sin causar lesiones, una intervención rápida que evitó daños en la zona nasal.

Conviene subrayar por qué en estos casos no es buena idea "tirar" del objeto. Forzarlo puede causar sangrado, lesionar la mucosa e incluso empujar el cuerpo extraño más hacia dentro, complicando la posterior extracción. Por ello, ante un accidente similar, lo recomendable es no introducir pinzas, bastoncillos u otros objetos, mantener la calma y acudir a urgencias si hay dolor intenso, sangrado o cualquier dificultad para respirar.

En este caso, la intervención se resolvió sin mayores consecuencias: el menor se mantuvo tranquilo mientras los bomberos cortaban el candado y, según recogen los medios el episodio terminó con una promesa: no volver a meterse "cosas raras" en la nariz.