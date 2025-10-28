Los Replicantes
La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital

Una vacuna desarrollada hace pocos años ha conseguido que miles de niños en España ya no sufran bronquiolitis.

Bebé en tratamiento por problema respiratorio Foto: Elements Envato
Andrea Torrente

Andrea Torrente

28 Octubre 2025 11:46 (hace 7 horas)

El virus respiratorio sincitial (VRS) es una enfermedad similar a un resfriado, aunque en algunas ocasiones puede llevar a infecciones pulmonares graves y se trataba de la primera causa de hospitalización de los más pequeños. Un estudio estimó que alrededor del 26 % de los bebés quedaban infectados en el primer año de vida, necesitando hospitalización el 2 % y requerían de cuidados intensivos el 0,1 %.

Esta afección conocida también como bronquiolitis se manifestó, hace pocos años atrás, en cantidades grandes de recién nacidos. El Hospital de Sant Pau en Barcelona afirmaba que hubo una avalancha de bebés en época de lactancia con síntomas de bronquiolitis y que "hubo bebés que pasaron días aquí a la espera de una cama libre. Estábamos todos los hospitales saturados", explicaba un coordinador del hospital.

Una vacuna ha conseguido acabar con esta situación

La Agencia Europea del Medicamento aprobó un nuevo fármaco, a finales de 2022, que había dado buenos resultados evitando que los bebés quedaran contagiados del VRS, este nuevo medicamento es nirsevimab. No se trata de una vacuna tradicional, sino que es un anticuerpo monoclonal, es decir, una proteína creada en un laboratorio que actúa contra el virus como lo haría un anticuerpo generado de manera natural por nuestro organismo.

En octubre de 2023, España fue uno de los primeros países a nivel mundial que recomendó la vacuna para todos los recién nacidos para conseguir una inmunización masiva. Pues así se hizo y el experimento ha dado muy buenos resultados. A nivel nacional, todos los bebés empezaron a ser vacunados y las hospitalizaciones disminuyeron una cuarta parte. El impacto del virus en los bebés vacunados era mínimo, pero como el virus seguía activo aumentó en el resto de grupos de edad.

Un informe realizado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) estimaba que el fármaco nirsevimab tuvo una efectividad del 80 % haciendo que los bebés menores de un año no tuvieran riesgo de quedarse hospitalizados por el virus respiratorio sincitial. Un segundo análisis aseguraba que se habían evitado en España alrededor de 10.000 hospitalizaciones de bebés en el invierno de la temporada 2023-2024.

España lo ha conseguido, pero en otros países, donde los ingresos son bajos, esos 10.000 niños que aquí se han salvado; allí mueren y ya no solo por problemas económicos, sino porque el acceso a atención médica es un problema también, según los datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud. El nirsevimab funciona, ahora solo queda hacerlo llegar por todo el mundo para quienes lo necesiten y que las infecciones de VRS dejen de ser un problema para la población más inocente.

