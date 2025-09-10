Los Replicantes
Buscar
Usuario

Televisión

Nacho Cano, de Mecano, en 'El Hormiguero': "Estamos gobernados por esta banda criminal"

Nacho Cano ha dedicado unas duras palabras al Gobierno actual en el programa liderado por Pablo Motos.

Nacho Cano, de Mecano, en 'El Hormiguero': "Estamos gobernados por esta banda criminal"
Nacho Cano Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

10 Septiembre 2025 12:40 (hace 5 horas)

Nacho Cano, compositor y productor musical, conocido por haber sido un componente de la banda musical Mecano, acudió al programa 'El Hormiguero' este martes 9 de septiembre y se sinceró como nunca lo habíamos visto haciendo unas declaraciones muy duras contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Vídeos Los Replicantes

El exmiembro de Mecano ha sido noticia por las supuestas ilegalidades en las contrataciones de 'Malinche', su musical celebrado en julio del año pasado y motivo por el que fue detenido. Nacho Cano sostiene que ha sido una víctima en todo momento.

Declaraciones de Nacho Cano en 'El Hormiguero'

El músico ha acudido al programa presentado por Pablo Motos después de haber denunciado por tercera vez y hace pocos días a la jueza del caso 'Malinche', la acusa de haber realizado un trabajo "injusto" sobre las acusaciones impuestas sobre él.

Muy pronto Nacho Cano empieza a hablar sobre la política y la situación actual. Afirma que se muestra muy preocupado y que le importa España, le vemos indignado y con un libro en la mano expone: "Me importa España ahora mismo y me importa que todos sepáis que estamos jodidos, esta es la cartilla de la Guardia Civil que escribió el Duque Daumada en 1845 es un código de honor que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea porque creo firmemente que los únicos que nos van a sacar de esta ruina son esta gente".

Se lleva la mano al pecho y continúa: "Estamos realmente en un momento muy malo, estamos en un momento donde estamos gobernados por esta banda criminal con redes que no sabemos, financiada por gente que sospechamos, pero no sabemos".

Nacho Cano pide disculpas al presentador diciendo que está en el programa para pasárselo bien, pero que tenía que denunciar públicamente lo que acaba de decir. Pablo Motos no le corta en ningún momento y ante sus disculpas le dice que no pasa nada, pero que se ha quedado "sorprendido" con las declaraciones.

Críticas a las palabras de Nacho Cano

Después del programa era evidente que se iba a producir revuelo en las redes sociales. Muchos usuarios en X, antes Twitter, están con el músico: "Grande Nacho Cano contando como ha sido perseguido por la mafia socialista. Merece la pena oírlo. Todos somos Nacho", comentaba un usuario de la red social.

Otros muchos en X, también han querido expresar su opinión totalmente contraria al compositor. "Aquí, Nacho Cano, ante varios millones de espectadores, pide a la guardia civil que haga un golpe de estado. Ya no se cortan", explica un usuario; otro en la misma red social, afirma: "¿Está pidiendo Nacho Cano otro golpe de estado de la guardia civil? Qué barbaridad. Motos ni pío".

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Alerta por el último reto viral: una menor a punto de morir en Valencia
  7. El sencillo truco de las pinzas en la cortina: baja la temperatura sin aire acondicionado
  8. Qué es San Borondón: la desconocida isla española que aparece y desaparece continuamente
  9. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  10. Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 19 de julio
Artículos relacionados
La Justicia archiva el caso contra Nacho Cano por los becarios de 'Malinche'

La Justicia archiva el caso contra Nacho Cano por los becarios de 'Malinche'

Maruja Torres estalla tras ver a quién culpa Nacho Cano de su detención: "Qué tonto es"

Maruja Torres estalla tras ver a quién culpa Nacho Cano de su detención: "Qué tonto es"

Nacho Cano atribuye su imputación a un "montaje" de "Sánchez, Maduro y Zapatero"

Nacho Cano atribuye su imputación a un "montaje" de "Sánchez, Maduro y Zapatero"

Imputado Nacho Cano por presunta contratación de personas migrantes en situación irregular

Imputado Nacho Cano por presunta contratación de personas migrantes en situación irregular

Contenidos que te pueden interesar
El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan

El llamativo problema de Ayuso hablando de la línea 7B de Metro: las redes estallan

Adiós Lidl: cambia por completo sus supermercados para competir con Mercadona

Adiós Lidl: cambia por completo sus supermercados para competir con Mercadona

Aparece un cadáver en estado de descomposición en el coche del conocido rapero D4vd

Aparece un cadáver en estado de descomposición en el coche del conocido rapero D4vd

Irán se plantea dejar conducir motocicletas a las mujeres

Irán se plantea dejar conducir motocicletas a las mujeres

Metro de Madrid abre esta nueva línea: fechas y horarios

Metro de Madrid abre esta nueva línea: fechas y horarios

Nacho Cano, de Mecano, en 'El Hormiguero': "Estamos gobernados por esta banda criminal"

Nacho Cano, de Mecano, en 'El Hormiguero': "Estamos gobernados por esta banda criminal"

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Por qué han cambiado a Miguel Carcaño de cárcel: estos son sus privilegios

Rusia envía varios drones contra Polonia: invoca el artículo 4 de la OTAN por "agresión"

Rusia envía varios drones contra Polonia: invoca el artículo 4 de la OTAN por "agresión"