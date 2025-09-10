Nacho Cano, de Mecano, en 'El Hormiguero': "Estamos gobernados por esta banda criminal"

Nacho Cano, compositor y productor musical, conocido por haber sido un componente de la banda musical Mecano, acudió al programa 'El Hormiguero' este martes 9 de septiembre y se sinceró como nunca lo habíamos visto haciendo unas declaraciones muy duras contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El exmiembro de Mecano ha sido noticia por las supuestas ilegalidades en las contrataciones de 'Malinche', su musical celebrado en julio del año pasado y motivo por el que fue detenido. Nacho Cano sostiene que ha sido una víctima en todo momento.

Declaraciones de Nacho Cano en 'El Hormiguero'

El músico ha acudido al programa presentado por Pablo Motos después de haber denunciado por tercera vez y hace pocos días a la jueza del caso 'Malinche', la acusa de haber realizado un trabajo "injusto" sobre las acusaciones impuestas sobre él.

Muy pronto Nacho Cano empieza a hablar sobre la política y la situación actual. Afirma que se muestra muy preocupado y que le importa España, le vemos indignado y con un libro en la mano expone: "Me importa España ahora mismo y me importa que todos sepáis que estamos jodidos, esta es la cartilla de la Guardia Civil que escribió el Duque Daumada en 1845 es un código de honor que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea porque creo firmemente que los únicos que nos van a sacar de esta ruina son esta gente".

Se lleva la mano al pecho y continúa: "Estamos realmente en un momento muy malo, estamos en un momento donde estamos gobernados por esta banda criminal con redes que no sabemos, financiada por gente que sospechamos, pero no sabemos".

Nacho Cano pide disculpas al presentador diciendo que está en el programa para pasárselo bien, pero que tenía que denunciar públicamente lo que acaba de decir. Pablo Motos no le corta en ningún momento y ante sus disculpas le dice que no pasa nada, pero que se ha quedado "sorprendido" con las declaraciones.

Aquí, Nacho Cano, ante varios millones de espectadores, pide a la guardia civil que haga un golpe de estado.

Pablo Motos no lo corrige.



Después nos cuentan que no tienen libertad de expresión.

Ya no se cortanpic.twitter.com/PyD1MPTYoz — José Vico ???????????????????? (@josevico4) September 10, 2025

Críticas a las palabras de Nacho Cano

Después del programa era evidente que se iba a producir revuelo en las redes sociales. Muchos usuarios en X, antes Twitter, están con el músico: "Grande Nacho Cano contando como ha sido perseguido por la mafia socialista. Merece la pena oírlo. Todos somos Nacho", comentaba un usuario de la red social.

Otros muchos en X, también han querido expresar su opinión totalmente contraria al compositor. "Aquí, Nacho Cano, ante varios millones de espectadores, pide a la guardia civil que haga un golpe de estado. Ya no se cortan", explica un usuario; otro en la misma red social, afirma: "¿Está pidiendo Nacho Cano otro golpe de estado de la guardia civil? Qué barbaridad. Motos ni pío".