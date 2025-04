La Justicia archiva el caso contra Nacho Cano por los becarios de 'Malinche'

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa contra Nacho Cano y tres de sus colaboradores en el musical 'Malinche' por la presunta contratación irregular de becarios procedentes de México.

En el auto, los jueces explican que se estima el recurso de los investigado porque "no han tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina con una presunta entrada como turistas con la intención de permanecer en España con infracción de las normas de extranjería, sino siguiendo un procedimiento no poco común consistente en entrar como turista sin necesidad de visado y, una vez en nuestro país, solicitar el visado para estudiantes, práctica asumida por la normativa de la Unión Europea".

Los jueces consideran que "no se trata de falsear su entrada para una permanencia ilegal", sino que el objetivo en todo momento era buscar los permisos, aunque fueron denegados. Los magistrados no entran en la conveniencia del procedimiento, pero "no llega a integrar la gravedad del tipo penal del artículo 318 bis", que castiga el trágico ilegal de personas.

Cierre del caso

Por estos motivos, la Audiencia Provincial de Madrid ordena a la jueza de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, que cierre el caso por el que mantenía imputado al productor musical Nacho Cano. La causa continuaba y esta semana se había citado a uno de sus colaboradores para que prestara declaración.