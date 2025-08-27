Los Replicantes
La mujer que fue detenida por el asesinato de un hombre en Calella se suicida en prisión

La autora del crimen que acabó con la vida de un hombre de 60 años en julio ha decidido suicidarse en la cárcel.

Prisionero en la cárcel Foto: Pexels
Andrea Torrente

27 Agosto 2025 13:14 (hace 15 horas)

Una joven de 25 años fue detenida en julio por matar a un hombre por la espalda con un cuchillo en Calella, Barcelona. La mujer ha dedicado quitarse la vida este martes 26 de agosto en el centro penitenciario de mujeres Wad-Ras de Barcelona, según informa la Conselleria de Justicia.

La joven se ha suicidado sobre las 16.00 horas de este martes en su celda. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tenía constancia de que ya había habido antecedentes judiciales entre la pareja. Entre ellos, dos diligencias urgentes que acabaron archivadas, un juicio por delito leve y otras diligencias urgentes.

¿Qué pasó en julio?

El 22 de julio, la mujer fue detenida como culpable de un asesinato. El hombre fallecido era un señor de 60 años. Tras un juicio, se decretó el ingreso a prisión provisional de la autora del crimen para que no tuviera la oportunidad de escapar del país.

Los mossos detuvieron a la mujer acusada del asesinato
Los mossos detuvieron a la mujer acusada del asesinato CC

Un lunes a principios de julio fue cuando la mujer decidió atacar por la espalda al hombre con un cuchillo. Este crimen se realizó en el establecimiento donde ambos vivían. Los servicios de emergencias se encargaron de llevar al señor al hospital que aún seguía con vida, pero fue en el hospital donde murió por las lesiones.

