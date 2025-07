Asesinan brutalmente a la influencer Keyla Andreina en pleno directo en TikTok

La popular influencer Keyla Andreina González Mercado, conocida en las redes sociales como 'La Gordita', ha muerto asesinada este 26 de julio, en plena emisión en directo a través de su cuenta de TikTok. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Guayaquil (Ecuador). González, de 28 años, se dedicaba a las redes sociales y a vender productos por internet.

La víctima se encontraba acompañada por varios amigos, incluido un hombre identificado como Manuel Andrés N. Esta persona ha sido identificado como el autor de los disparos que acabaron con la vida de la joven influencer, puesto que la secuencia de todos los hechos quedó registrada en pleno directo.

Keyla Andreina aparece en tono tranquilo mientras bromea con los presentes. En un momento dado, se dirige al hombre identificado como autor de los disparos: "Manuelito, cómprame un bollo, el de la 20... Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta, pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir".

La víctima retransmitió todos los hechos a través de un directo de TikTok Captura (Los Replicantes)

Poco después, la joven recibe dos impactos de bala en la cabeza completamente mortales. El agresor abandonó después el lugar de los hechos, pero dejó casquillos de bala y el teléfono móvil de la víctima, que ahora son clave en el desarrollo de las investigaciones.

Bajo investigación

Los hechos se encuentran ahora bajo investigación. El entorno familiar de la víctima ha señalado que había visto previamente a Keyla acompañada del presunto autor del crimen, aunque ha descartado que ambos mantuvieran una relación sentimental.

"Lo conocíamos solo de vista, nunca convivimos con él. Personas que lo conocen nos dijeron que tiene un tatuaje de una lágrima en la cara y un fusil en el cuello. Lamentablemente, muchos jóvenes hoy ven eso como algo admirable y normalizan ese tipo de comportamientos", ha relatado su familia al diario local Extra.